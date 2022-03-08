Всі транзакції, ініційовані з картками Visa, випущеними в Росії, більше не працюватимуть за межами країни.

Visa працюватиме зі своїми клієнтами та партнерами в Росії, щоб припинити всі транзакції Visa протягом найближчих днів.

Про це йдеться в заяві компанії, опублікованій у Facebook.

"5 березня 2022 року Visa Inc. оголосила про призупинення своєї діяльності в Росії. Рішення набуває чинності негайно. Visa працюватиме зі своїми клієнтами та партнерами в Росії, щоб припинити всі транзакції Visa протягом найближчих днів", - сказано в заяві.

Зазначається, що після завершення всі транзакції, ініційовані з картками Visa, випущеними в Росії, більше не працюватимуть за межами країни, а також будь-які картки Visa, випущені фінансовими установами за межами Росії, більше не працюватимуть на території Російської Федерації.

"Ми змушені діяти після неспровокованого вторгнення Росії в Україну та неприйнятних подій, свідками яких ми стали. Ця війна та поточна загроза миру та стабільності вимагають, щоб ми діяли відповідно до наших цінностей", — сказав головний виконавчий директор Visa Inc. Ел Келлі.

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