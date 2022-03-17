На гроші, які у вигляді податків платять французькі компанії в бюджет Росії, купується зброя, підкреслив секретар РНБО.

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов підкреслив, що неприпустимими речами в сучасному світі є те, що деякі французькі компанії залишаються на російському ринку і продовжують наповнювати російський бюджет грошима, на які купується зброя для вбивств мирних людей.

Про це він повідомив в ефірі інформаційного телемарафону.

"І я вважаю, що треба речі називати своїми іменами: коли за ці гроші, які там (у РФ - УНІАН) французи заробляють, сплачують податки до російського бюджету, росіяни, рашисти купують кулі, купують озброєння, купують знаряддя та убивають мирних дітей, жінок, літніх людей. Це просто неприпустимі речі в сучасному світі!", - заявив Данилов.

Нагадаємо, Росія вдерлася в Україну рано вранці 24 лютого. Ворог спочатку бомбив військові об'єкти, а потім атакував і мирні населені пункти, зокрема, Київ, Харків і Маріуполь.

Низка країн Заходу, в тому числі країни-члени Євросоюзу і США, запровадили проти РФ нові санкції. Крім того, низка іноземних компаній - наприклад, Mcdonald's, Starbucks, IBM, Cisko, Coca-Cola вирішили призупинити роботу на російському ринку. Деякі французькі компанії прийняли рішення продовжити співпрацю з РФ.

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