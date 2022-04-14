За словами міського голови Мелітополя Івана Федорова, це сталося "за наводкою" самопроголошеного мера Галини Данильченко.

Російські окупанти вкрали кошти, які передбачалися на виплати пенсій мелитопольцам.

Про це міський голова Мелітополя Іван Федоров повідомив в ефірі інформаційного телемарафону.

"З перших днів війни та окупації ми разом з "Укрпоштою" шукали всі можливі та неможливі варіанти, як виплатити пенсії нашим жителям. Приблизно половина людей отримують їх через "Укрпошту". Кілька днів тому за наводкою псевдомера Галини Данильченко російські солдати прийшли на "Укрпошту" і вкрали кошти, які призначалися на виплати пенсіонерам ще за березень. Ще не повністю березень у нас закритий", - сказав він.

Федоров додав, що окупанти ніяких прохань представників "Укрпошти" і місцевої влади "не чують і не хочуть нічого віддавати".

"Разом з "Укрпоштою" ми знайшли кілька способів, як передавати кошти на окуповані території, але сьогодні знову це не працює, і в заручниках опинилися пенсіонери, соціально незахищені верстви населення, які не можуть отримувати через окупантів кошти... Окупанти називають це трофеєм, забрати кошти у літніх - це їхній трофей", - додав він.

Війна проти України:

24 лютого 2022 року РФ вторглася в незалежну Україну. Почалися обстріли та бомбардування українських міст. Масово гине мирне населення України.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні.

Окупанти обстрілюють мирні міста України. Домовленості про зелені коридори систематично порушуються. Евакуаційні конвої обстрілюються, що ускладнює та евакуацію мирного населення, і доставку в гарячі точки продуктів і медикаментів. У багатьох населених пунктах гуманітарна катастрофа.

13 квітня 2022 року президент США Джо Байден вперше назвав дії Росії в Україні геноцидом.

14 квітня 2022 року прем'єр Канади Джастін Трюдо заявив, що вважає правильним називати дії Росії в Україні геноцидом.

14 квітня 2022 року з'явилася інформація про те, що президент Колумбії Іван Дуке назвав війну РФ проти України геноцидом.

Вас також можуть зацікавити новини:

Прем'єр Канади вважає правильним називати дії Росії в Україні геноцидом

Макрон не вважає "геноцидом" злочину РФ в Україні, а росіян і українців назвав "братами"

Байден вперше назвав дії Росії в Україні геноцидом (відео)