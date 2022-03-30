"Укрпошта" почала виплату пенсій за квітень у всіх регіонах країни.

Наприкінці березня "Укрпошта" розпочала виплати пенсій за квітень у всіх регіонах України, включаючи складні райони Луганської, Херсонської, Чернігівської, Сумської та інших областей.

Про це УНІАН повідомила прес-служба оператора.

В "Укрпошті" зазначили, що всі клієнти отримують пенсійні та грошові виплати адресно і готівкою.

"Якщо людина змінила місце проживання, в компанії працює механізм переадресації виплат на будь-яке інше доступне відділення. Для цього треба звернутися в контакт-центр "Укрпошти" або Пенсійний фонд і вказати дані вашого нового місця розташування", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що, якщо пенсіонер, який раніше отримував пенсію в банку, зараз не має доступу до банківського відділення, він може звернутися до Пенсійного фонду України для отримання пенсії в найближчому відділенні "Укрпошти" або передати заяву через листоношу, або в будь-якому поштовому відділенні.

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