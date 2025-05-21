Більше половини українського бюджету йде на оборону, кажуть в уряді.

Від початку року на потреби Сил оборони України з державного бюджету було витрачено 449 мільярдів гривень. Про це на засіданні уряду повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, протягом січня-квітня на пріоритетні статті бюджету витратили 1,2 трлн грн. З них зокрема на Сили оборони пішло:

365 млрд грн — зарплати військовослужбовцям,

84 млрд грн — закупівля техніки, зброї, боєприпасів, харчів для Сил оборони.

"Загалом на безпеку й оборону витрачено понад 60% від усіх видатків загального фонду державного бюджету. Усі зобов’язання перед нашими захисниками держава виконує вчасно та в повному обсязі. Так буде і надалі", – заявив очільник уряду.

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Що стосується цивільних видатків, то найважливішими з них Шмигаль назвав наступні:

213 млрд грн — соціальні виплати, допомоги, стипендії,

54 млрд грн – субвенції місцевим бюджетам,

понад 50 млрд грн – фінансування програми медичних гарантій.

Видатки українського держбюджету

Як писав УНІАН, нещодавно нардеп Ярослав Железняк повідомив, що цього року у державному бюджеті не вистачає від 400 до 500 млрд гривень на військові видатки. За його словами, через це вже у найближчі тижні уряду, ймовірно, доведеться переглядати бюджет.

Також ми розповідали, що в Україні планують змінити систему виплат при народженні дитини. Зокрема за кожне народження пропонується виплачувати 50 тисяч гривень. Також у планах ще низка додаткових виплат, пов’язаних із народженням дитини.

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