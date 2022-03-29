Бойові дії відбуваються в 10 областях, де розташовані підприємства, що становили приблизно 50% ВВП країни.

Падіння валового внутрішнього продукту (ВВП) України внаслідок повномасштабної російської військової агресії нині оцінюється у 35% і більше.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

"Ми бачимо, що зараз, коли відбуваються воєнні дії плюс не минув перший шок від початку війни, за нашими оцінками, це коливання 35% і трохи вище", - сказав він.

Шмигаль зазначив, що бойові дії відбуваються в 10 областях, де розташовані підприємства, що становили приблизно 50% ВВП країни.

"Далі все залежатиме від того, як економіка та бізнес оправляться, залежить від експортних галузей, де ми зараз перебудовуємося з морських поставок на залізничні через Східну Європу. Усі ці речі також впливатимуть на ВВП", – наголосив прем'єр-міністр України.

Як повідомлялося, директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду (МВФ) Крісталіна Георгієва 22 березня спрогнозувала, що спад ВВП України через розпочату Росією війну може становити третину від довоєнного.

МВФ станом на 7 березня оцінював падіння ВВП України у 2020 році в 10%, однак зазначав, що у разі затягування війни воно буде значно більшим. Фонд у своїх обґрунтуваннях наводив дані 2014-2015 рр., коли Росія вперше вторглася на схід України та анексувала Крим, тоді ВВП упав, відповідно, на 6,6% і трохи менш ніж на 10%, проте вторгнення не було повномасштабним і таким руйнівним.

МВФ зазначав, що дані про скорочення реального ВВП під час війни (Ірак, Ліван, Сирія, Ємен) показують: щорічне скорочення виробництва може в підсумку бути набагато вищим – у діапазоні 25–35%.

За даними Держстату, у 2021 році ВВП України зріс на 3,4% після спаду на 3,8% у 2020 році, його номінальний обсяг становив близько $200 млрд.

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