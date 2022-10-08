Валовий внутрішній продукт за 9 місяців 2022 року впав на 30%.
Про це повідомляється на сайті Міністерства економіки.
"Мінекономіки з використанням непрямих методів розрахунку та інструментів моделювання на базі поведінкових показників економічних суб'єктів оцінює падіння ВВП минулого місяця, як і в серпні, в межах 35%. В цілому, за підсумками перших трьох кварталів 2022 року, падіння ВВП в Україні оцінюється на рівні 30%", - йдеться в повідомленні.
Відзначається, що серед позитивних економічних чинників спостерігалося поліпшення динаміки транспортних перевезень, як внаслідок зростання експорту агропродукції морським транспортом, так і завдяки нарощуванню обсягів перевезень вантажів залізницею.
"Так, завдяки реалізації "зернової ініціативи" через порти Великої Одеси за серпень-вересень експортовано 5,5 млн тонн агропродукції. У вересні, в порівнянні з серпнем, кількість експортованої продукції зросла більш ніж у 2 рази, а кількість суден, що вийшли з портів, - майже втричі", - йдеться в повідомленні.
При цьому минулого місяця обсяг українського експорту в грошовому еквіваленті зріс більш ніж на 23%, в порівнянні з серпнем цього року, що є рекордним значенням з початку повномасштабного вторгнення РФ.
Війна в Україні та ВВП:
ВВП України в другому кварталі 2022 року знизився на 37,2%, порівняно з другим кварталом 2021 року.
За даними Національного банку, Економіка України скоротиться на третину у 2022 році, але за умови розблокування чорноморських портів повернеться до зростання у 2023-2024 роках.
Проектом держбюджету на 2023 рік передбачено зростання реального ВВП на 4,6%. Макроекономічний прогноз на 2023 рік передбачає зростання валового внутрішнього продукту на 4,6% в реальному вираженні та на 37% - в номінальному вираженні.
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