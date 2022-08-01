79% опитаних констатують зменшення обсягів бізнесу, причому для половини підприємців таке скорочення сягає від 50% до 99%.

Більшість українських підприємців (61%) попри війну, вимушену релокацію, складнощі з логістикою та зменшення обсягів продажів продовжують працювати, а 91% з тих, хто призупинив діяльність, готові відновитись у майбутньому.

Про це свідчать передані УНІАН результати дослідження Mastercard SME Index, у рамках якого вивчалися стан та ключові потреби малого та середнього бізнесу в Україні, а також перспективи повернення до показників довоєнного рівня.

"Війна значно вплинула на доходи малого та середнього бізнесу. 79% опитаних констатують зменшення обсягів бізнесу, причому для половини підприємців таке скорочення сягає від 50% до 99%. Водночас кожному п’ятому підприємцю вдалося зберегти (19%) або навіть збільшити (2%) обсяги бізнесу порівняно з довоєнним періодом", - йдеться у дослідженні.

Зазначається, що кожен другий підприємець (50%) був змушений трансформувати свою бізнес-діяльність в нових реаліях. Найчастіше ці зміни стосувалися переорієнтації бізнесу на оборонні потреби країни (17%), перехід до іншої сфери бізнесу (16%) чи перенесення виробничих потужностей в інші регіони України або за кордон (13%).

Що стосується відновлення бізнесу, то, залежно від довгострокової ситуації в Україні, 41% опитаних прогнозують повернення до довоєнних показників протягом року, 30% вважають, що для цього знадобиться від одного до двох років, а 23% очікують, що зможуть повністю відновитися не раніше ніж, за два-три роки.

Серед головних потреб нині активного бізнесу – нові замовлення та ринки збуту (56%), кошти на розвиток (33%) та допомога з логістикою (23%).

"Втім, незважаючи на зменшення рівня доходів та труднощі, з якими стикається малий та середній бізнес сьогодні, українські підприємці активно донатять гроші на благодійність та підтримують волонтерські ініціативи – про це заявляють 74% опитаних", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що для більшості представників малого та середнього бізнесу в Україні характерна активна діджиталізація. Так, 70% підприємців використовують цифрові канали продажів, серед яких найбільш популярними є соціальні мережі (40%) та власний сайт (33%). За оцінкою 39% опитаних працюючих підприємців, саме цифрові канали приносять їхньому бізнесу більше половини всіх замовлень.

Як повідомляв УНІАН, за даними дослідження Європейської бізнес асоціації, нині у повному обсязі працюють вже 47% компаній, інші 50% працюють з певними обмеженнями або частково.

Вас також можуть зацікавити новини: