За даними Європейської Бізнес Асоціації, майже половина українських підприємців відновили свою роботу з початку війни.

Деякі українські підприємці можуть в умовах війни не лише вистояти, але і розвиватися, однак для цього необхідно пристосуватися до нових реалій, а також бути конкурентоспроможним.

Про це в коментарі УНІАН зазначив керівник департаменту клієнтського сервісу OLX в Україні та Центральній Азії Ігор Сироватко.

"Роль українського малого та середнього бізнесу для країни зараз набуває ще більшого значення. Підприємці дають робочі місця, сплачують податки, задовольняють попит ринку своєю продукцією і, врешті-решт, не дають зупинитись економіці. Однак це все можливо лише за умови, що бізнес успішний і конкурентний. Здавалось би, в сучасних умовах це завдання із зірочкою. Але такі приклади є і вони не поодинокі", - зазначив Сироватко.

За його словами, для розвитку в умовах війни бізнесу необхідно пристосуватися до нових умов.

"Чим швидше ми приймемо нову реальність, тим ефективніше зможемо себе в ній реалізувати. З початку війни український бізнес переживає кардинальні зміни. Наприклад, сфера продажу нерухомості взагалі не могла функціонувати через закриття державних реєстрів у перші місяці російського вторгнення. Через це багатьом підприємцям доводиться швидко шукати альтернативні варіанти ведення бізнесу", - зазначив він.

Також, за його словами, бізнесу варто подбати про безпеку.

"Складно думати про розвиток бізнесу, якщо ви не впевнені в тому, що замовлену вами продукцію доставлять, а клієнти зможуть оплатити ту, що вже є в наявності. Тож насамперед потурбуйтеся про гарантії базових складових вашої діяльності: замовлення, оплати і доставки. Якщо ви ведете бізнес в інтернеті, маєте бути впевнені в тому, що використовуєте безпечний канал оплати, а доставка працює на тих територіях, куди ви плануєте відправляти товари. У разі ж, якщо ж ви лише вирішуєте, як перевести власну справу у діджитал, найпростіший і водночас безпечний спосіб — працювати на онлайн-майданчиках з продажу товарів та надання послуг", - підкреслив Сироватко.

При цьому, за словами експерта, підприємцям потрібно сприймати нові виклики як можливості

"Вимушені зміни на кшталт релокейту бізнесу або нових запитів клієнтів — це, безумовно, виклики, які тягнуть за собою трансформацію підприємства. Але разом з тим, вони можуть стати джерелом нових можливостей. Наприклад, ви можете спробувати задовольнити нові потреби ваших клієнтів, які виникли в умовах війни. Я можу назвати не один успішний приклад підприємців на OLX, які не побоялися і переформатувати свою справу під вимогу часу", - зазначив він.

Як повідомляв УНІАН, за даними Європейської Бізнес Асоціації, майже половина українських підприємців відновили свою роботу з початку війни.

Вас також можуть зацікавити новини: