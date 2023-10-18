Більше половини опитаних прогнозують, що курс не перевищить 40 грн/дол. протягом року.

Керівники підприємств, опитані Національним банком, поліпшили свій прогноз щодо курсу валют на найближчий рік.

"Очікування щодо рівня девальвації національної валюти продовжили послаблюватися: середнє значення обмінного курсу, на яке респонденти очікують через 12 місяців, становить 40,00 грн/дол.", - йдеться у квартальному опитуванні бізнесу Нацбанком.

Зазначається, що у попередньому кварталі очікування бізнесу були гіршими – прогнозне значення курсу становило 40,43 грн/дол.

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"Понад половина респондентів (56,5% порівняно з 44,3% у ІІ кварталі) очікують, що обмінний курс гривні в наступні 12 місяців не перевищить 40,00 грн/дол.", - зазначили в НБУ.

Курс валют в Україні

З 3 жовтня Національний банк скасував фіксований обмінний курс в Україні і запровадив гнучкий курс. Офіційний курс за режиму керованої гнучкості визначатиметься операціями на міжбанківському валютному ринку.

У проекті бюджету на 2024 рік закладається курс гривні до долара на рівні 41,4 грн/дол. Бізнес в Україні також очікує на курс у 41 грн/дол.: керівники компаній закладають вартість валюти на наступний рік в середньому саме на такому рівні.

Згідно з макроекономічним прогнозом компанії Dragon Capital, аналітики до кінця 2023 року очікують на офіційний курс гривні на рівні 36,6-37,5 грн/дол., а до кінця 2024 року курс буде поступово послаблюватися до 41 грн/дол.

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