У 2024 році загальний обсяг допомоги від ЄС в рамках програми складе 16 млрд євро.

У середу, 24 квітня, Україна отримала 1,5 млрд євро в рамках перехідного фінансування Ukraine Facility, а відповідно до графіка платежів за програмою, запропонованого країнам-членам Європейською Комісією, всього у 2024 році державний бюджет має отримати 16 млрд євро фінансової підтримки від ЄС.

"Перехідне фінансування дозволяє нам отримати підтримку ще до остаточного запуску Ukraine Facility. В рамках програми Україна отримала вже 6 млрд євро у березні та квітні цього року. Коли План для Ukraine Facility буде затверджено у ЄС, ми отримаємо наступний платіж обсягом 1,89 млрд євро попереднього фінансування у червні, а також 4,11 млрд євро та 4 млрд євро в рамках програми у вересні та листопаді", - зазначила перший віцепрем’єр-міністр – міністр економіки Юлія Свириденко.

Вона додала, що Європейська Комісія запропонувала державам-членам ЄС затвердити відповідний графік платежів в рамках Ukraine Facility. Зокрема запропонований графік передбачає 1,89 млрд євро попереднього фінансування, яке буде надано після остаточного затвердження Плану. Надалі фінансування за програмою здійснюватиметься щоквартально за виконання індикаторів Плану для Ukraine Facility.

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Так, за попереднім розрахунком, у 2024 році Україна має отримати 16 млрд євро, у 2025 році - 12,5 млрд євро, у 2026 році - 7,25 млрд євро, 1,2 млрд євро у 2027 році, а також 1,32 млрд євро у січні 2028 року.

У Мінекономіки нагадали, що Європейська Комісія схвалила План для Ukraine Facility 15 квітня та запропонувала Раді ЄС ухвалити документ. Тепер держави-члени ЄС мають один місяць для ухвалення запропонованого Комісією Імплементаційного рішення, що відкриє шлях для повноцінного запуску програми Ukraine Facility.

Допомога Україні від ЄС - останні новини

24 квітня Європейська комісія виплатила Україні другий транш макрофінансової бюджетної підтримки в рамках Ukraine Facility на суму 1,5 млрд євро.

У лютому 2024 року Європейський парламент затвердив регламент програми Ukraine Facility. Відповідно до затвердженого регламенту, програма підтримки України від ЄС обсягом 50 млрд євро діятиме з 2024 до 2027 року.

У березні 2024 року Україна отримала перший транш від ЄС обсягом 4,5 млрд євро.

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