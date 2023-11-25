Попри війну, Україна продовжує годувати світ і у цих зусиллях може розраховувати на ЄС.

Єврокомісія надасть Україні 50 мільйонів євро на відновлення портової інфраструктури, що зруйнована внаслідок атак Росії.

"Попри війну, Україна продовжує годувати світ. У цих зусиллях ви можете розраховувати на ЄС. Ми продовжуємо вдосконалювати наші шляхи солідарності та надамо 50 мільйонів євро на ремонт вашої портової інфраструктури. Разом ми веземо українське зерно у світ", - повідомила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, оприлюнивши відповідний документ ЄК у соціальній мережі Х.

Як відмо, 26 липня відбулося засідання Ради Україна-НАТО з приводу виходу Росії з "зернової угоди" та її атак на південні області України. Приводом стало те, що тільки за дев'ять днів внаслідок атак російських окупантів було пошкоджено та частково знищено 26 портових об’єктів, 5 цивільних суден.

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Президент Володимир Зеленський доручив військовим посилити захист портової інфраструктури та людей. Він зазначив, що російські терористи абсолютно свідомо цілили в інфраструктуру зернової угоди. Також Зеленський звернувся до партнерів із закликом створити над українськими містами захисний щит.

Росія відмовилася продовжувати зернову угоду та заявила, що відтепер не може дати гарантій безпеки для судноплавства в акваторії Чорного моря.

Водночас, Україна продовжила роботу "зернового" гуманітарного коридору без участі РФ, закликавши світову спільноту тиснути на Росію, аби вона не перешкоджали експорту українського зерна Чорним морем.

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Сьогодні у Києві відбувся ІІ міжнародний саміт ініціативи Grain from Ukraine, за результатами якого Зеленський заявив, що кілька держав вже передають нашій державі морські катери для супроводу кораблів, які курсують "зерновим коридором" у Чорному морі. Глава держави наголосив, що "зерновий коридор" працює, але існують різні виклики. Він сказав, що Україна налагодила взаємини з Болгарією, Румунією та Туреччиною для функціонування цього коридору. Також є домовленості з Британією, яка займається страхуванням цього коридору.

За словами Зеленського, Україна передала міжнародним партнерам запит на отримання конкретних оборонних систем для захисту інфраструктури і громадян в Одеській області і "відповідь позитивна вже є" щодо того, коли ці системи стануть охороняти регіон.

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