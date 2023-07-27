Наразі вже обговорюються можливі шляхи протидії цинічним атакам ворога.

Після погроз атакувати цивільні судна, які прямують до портів України Чорним морем, ворог завдав серію ударів по портовій інфраструктурі південних українських міст. За 9 днів внаслідок атак російських окупантів пошкоджено та частково знищено 26 портових об’єктів, 5 суден, повідомив віце-прем'єр-міністр Олександр Кубраков на засіданні Ради Україна-НАТО.

"Спільно засудили вихід Росії з "зернової ініціативи" та цілеспрямовані ракетні та дронові атаки на портову інфраструктуру півдня України. Тільки за останні 9 днів в результаті атак РФ пошкоджено та частково знищено 26 об’єктів портової інфраструктури та 5 цивільних суден. Також росіяни обмежують судноплавство в районі тимчасово окупованого Криму та біля територіальних вод Болгарії. Цим РФ фактично блокує рух суден в напрямку морських портів України", - зазначив Кубраков.

Міністр закликав країни діяти швидко та рішуче, не допустити блокади Чорного моря російськими військами.

Відео дня

"Це може призвести не тільки до втрат української економіки, але й до серйозної продовольчої кризи у світі, зокрема в таких гуманітарно чутливих регіонах як Африка та Азія", - наголосив він.

За інформацією Кубракова, наразі вже обговорюються можливі шляхи протидії цинічним атакам ворога та перешкоджанню вільному торговельному судноплавству.

"Вдячний союзникам з Альянсу за рішення посилити свою розвідувальну діяльність в акваторії Чорного моря. Розраховуємо, що це допоможе стабілізувати безпекову ситуацію і створить умови для відновлення нормальної роботи українських портів", - прокоментував міністр.

Засідання Ради Україна-НАТО з приводу виходу Росії з "зернової угоди"

26 липня відбулося засідання Ради Україна-НАТО з приводу виходу Росії з "зернової угоди" та її атак на південні області України, ініційоване Президентом України Володимиром Зеленським 22 липня під час розмови з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом.

У спільній заяві члени Альянсу засудили дії Росії та наголосили, що нова зона загроз Росії в Чорному морі в межах виключної економічної зони Болгарії "створила нові ризики ескалації, а також серйозні перешкоди для свободи судноплавства".

Генеральний секретар Єнс Столтенберг заявив, що дії Росії створюють суттєві ризики для стабільності Чорноморського регіону, у зв’язку з чим Альянс посилить спостереження і розвідку в регіоні Чорного моря, в тому числі за допомогою морських патрульних літаків і безпілотників. Він наголосив, що НАТО готовий і надалі захищати свої території від агресії.

Ініціатива проведення засідання була викликана тим, що 18 липня Росія заявила про вихід з "зернової угоди" про експорт продовольства з українських портів, після чого почала завдавати ударів по портовій інфраструктурі на півдні України, об’єктах зберігання продовольства. Здійснені були ракетні атаки та удари безпілотниками зокрема і по центру Одеси, в резульаті чого зруйновано історичні будівлі, що охороняється ЮНЕСКО.

Крім того, Росія вдарила безпілотниками по дунайських портах, біля кордону з Румунією. Також росіяни погрожували атакувати цивільні судна, які прямують в українські порти по Чорному морю. У Міноборони РФ заявили, що будуть реагувати на ці суховантажі і танкери, як такі, що перевозять вантажі військового призначення.

Вас також можуть зацікавити новини: