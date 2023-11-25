У рамках ініціативи Grain from Ukraine в Сомалі, Ефіопію, Кенію та Ємен вже доставлено 170 тисяч тонн українського зерна, зазначив президент.

Президент України Володимир Зеленський наголошує, що кілька держав вже передають нашій державі морські катери для супроводу кораблів, які курсують "зерновим коридором" у Чорному морі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Зеленський сказав на прес-конференції після проведення міжнародного саміту Grain from Ukraine. Глава держави наголосив, що "зерновий коридор" у Чорному морі працює, але існують різні виклики.

"Що Росія може сьогодні зробити - максимально блокувати цей коридор, але я вважаю, що впливу такого потужного у неї на цей коридор на сьогодні немає", - повідомив Зеленський. Він сказав, що Україна налагодила взаємини з Болгарією, Румунією та Туреччиною для функціонування цього коридору.

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"У нас є домовленості з Британією, яка займається страхуванням цього коридору. Повинні бути відповідні результати. Далі у мене є домовленість з кількома державами щодо потужного супроводження конвою українцями, але на іншій техніці. Тобто нам передадуть і передають вже відповідні морські катери", - наголосив Зеленський.

Крім того, глава держави зазначив, що збільшуються об'єми перевезення зерна залізницею через Молдову і Румунію. Очікується, що залізницею до кінця року перевозитиметься 4 млн тонн зерна.

Водночас Україна передала міжнародним партнерам запит на отримання конкретних оборонних систем для захисту інфраструктури і громадян в Одеській області. "Скажу вам відверто, відповідь позитивна вже є, коли ці системи стануть охороняти той регіон", - наголосив Зеленський.

Також глава держави розповів про перші результати гуманітарної ініціативи Grain from Ukraine, завдяки якій Україна за фінансової підтримки партнерів передає зерно країнам Африки та Азії.

"Ми не просто експортуємо наше продовольство. Ми об'єднали країни світу для залучення відповідних коштів з метою допомоги усім в світі, хто найбільш страждає від дефіциту продовольства", - сказав Зеленський.

"За перший рік ініціативи Grain from Ukraine нам вдалося акумулювати 180 мільйонів доларів США (мається на увазі 2022 рік, - УНІАН). Це на цей час. До ініціативи приєдналося близько 30 учасників", - додав президент.

Глава держави зазначив, що в рамках цієї ініціативи до Сомалі, Ефіопії, Кенії і Ємену було доставлено 170 тисяч тонн українського зерна.

"Наша позиція принципова - ми вважаємо, що ніхто у світі не має права блокувати вільне мореплавство, перетворювати на зброю дефіцит продовольства, використовувати голод як зброю - це елемент політики геноциду. Будь-яка держава, яка на це посягає, повинна відповідати за це", - наголосив Зеленський.

Також президент сказав, що це передусім глобальний і моральний обов'язок усіх держав світу не допускати, щоб хтось у світі страждав від голоду. "Цього року ми продовжуємо роботу програми. Зараз почали нашу програму Grain from Ukraine і вже акумулювали понад 100 млн доларів... Ця робота триває", - сказав президент.

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