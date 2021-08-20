З початку тижня співробітники податкової міліції ДФС, в межах кримінальних проваджень, викрили службових осіб підприємств в умисному ухиленні від сплати обов’язкових платежів, зборів та податків. Загальна сума завданих бюджету збитків становить близько 100 мільйонів гривень.

Найбільше ухилення від сплати податків підприємствами викрито в м. Києві та Кіровоградській області, - повідомляє прес-служба ДФС.

Співробітники ГУ ДФС у м. Києві викрили товариство у взаємовідносинах із суб’єктами господарювання з ознаками фіктивності. Така діяльність завдала збитків бюджету у вигляді несплати ПДВ на суму понад 16,5 млн грн.

Також податкова міліція м. Києва викрила ще одне підприємство в ухиленні від сплати податків в особо великих розмірах. Підприємство, шляхом проведення безтоварних операцій з реалізації імпортованих авто суб’єктам господарства з ознаками транзитності та реального сектору економіки, фактично реалізовуючи вказані авто за готівкові кошти фізособам без документального оформлення. За результатами такої діяльності підприємство завдало збитків державному бюджету в розмірі понад 30 млн грн несплаченого ПДВ.

В Кіровоградській області викрито службових осіб товариства, які здійснювали безтоварні операції із придбання ТМЦ та транспортних послуг у "транзитних" СГ, в результаті чого ухилилися від сплати податків на суму понад 29 млн грн.

На Одещині викрито службових осіб товариства, які здійснювали безтоварні операції з фіктивними СГ, та не повне відображення реалізації ЛГВ, в результаті чого ухилилися від сплати податків на суму понад 8 млн грн. За результатами санкціонованих обшуків вилучено документи, чорнові записи та слабоалкогольні напої без підтверджуючих документів, на орієнтовну суму 14 млн грн.

В Одеській області також викрито два підприємства в ухиленні від сплати податків на суму понад 10 млн грн.

Співробітники ГУ ДФС у Харківській області викрили підприємство в ухиленні від сплати податків на суму 13,8 млн грн.

Загальна сума виявлених збитків завданих бюджету, в сфері ухилення підприємствами від сплати податків, з початку тижня становить близько 100 млн грн.

Автор: Іван Божко