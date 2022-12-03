У разі використання українцями картки за кордоном ПриватБанк може вимагати підтвердити особу клієнта. Щоб переконатися, що карткою користується її власник, у банку можуть попросити надіслати своє фото. Якщо прохання проігнорують, банк може навіть розірвати співпрацю з клієнтом.
Про це у "ПриватБанку" повідомили у відповідь на звернення клієнта на профільному форумі Мінфін.
"Заблокували картку юніор дитини з інвалідністю на зняття готівки за кордоном, подальші дії банк інформує, що вони не обслуговують дітей з інвалідністю", - звернулася клієнтка зі скаргою.
У фінустанові пояснили, що картку могли заблокувати лише у випадку, якщо клієнт відмовився проводити фотоперевірку. Це робиться для того, щоб захистити українців від можливих махінацій і незаконного використання банківського рахунку.
"Якщо клієнт не пройде фотоперевірку, а з картки й надалі відбуватиметься зняття готівки за кордоном, банк може ухвалити рішення про розірвання ділових відносин", – пояснили в ПриватБанку.
За даними банку, клієнта будуть перевіряти, якщо:
- обсяг готівкових операцій за рахунками не відповідає типовому обсягу для такого клієнта;
- постійно проходять операції з готівкою на великі, округлі суми;
- клієнт регулярно змінює дрібні банкноти на більші.
ПриватБанк: що варто знати клієнтам
Раніше УНІАН вже повідомляв, що аферисти придумали нову схему обману через ПриватБанк. У Запоріжжі у жінки зняли кошти зі скарбнички і карти в розмірі 19580 гривень.
Уже не вперше "ПриватБанк" попереджає про схеми аферистів в Україні. Зловмисники працюють в Telegram-каналах із заміною номера, які на вигляд нагадують канали банків і міжнародних організацій.
Також була ситуація, коли клієнт "Привату" залишився без грошей через банкомат. Банк прокоментував ситуацію і зазначив, що вони спробують розв'язати проблему. Однак представники "Привату" не стали пояснювати, чому такі помилки відбуваються, як зазначав клієнт, вже не вперше.