Міноборони замовило обмундирування для не менше 235 тис солдатів, але частину тендерів довелося скасувати.

Міністерство оборони України у період з липня по серпень уклало ряд угод на поставку зимової форми для військовослужбовців на 1,28 млрд грн.

Як повідомляють "Наші Гроші", з посиланням на дані в системі "Прозорро", Міноборони замовило обмундирування для не менше 235 тис солдатів, але частину тендерів довелося скасувати через відхилення Міністерством всіх пропозицій учасників.

"Штани замовляли за ціною від 2 046 до 2 598 грн за штуку (56-71 доларів за курсом Нацбанку), куртки - по 2 823 - 3 274 грн (77-90 доларів за курсом Нацбанку)", - йдеться в повідомленні.

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Підряди отримали десять українських компаній, серед яких більшість вже були постачальниками Міноборони.

Війна в Україні та забезпечення військових

У липні 2022 року журналісти порівняли забезпечення армії Росії та України.

7 лютого 2023 року Міністр оборони Олексій Резніков запропонував частково відкрити оборонні закупівлі і виступив за створення військової версії системи закупівель "Прозорро".

28 лютого стало відомо, що Міністерство оборони України внесло зміни до ряду договорів з організації харчування військовослужбовців.

У березні 2023 року Уряд України закликав торговельні мережі брати участь у забезпеченні армії продовольством. Зараз постачанням продуктів для ЗСУ займаються компанії, які закуповують продукцію у великих торгових мережах.

30 липня 2023 року Міністерство оборони України заявило про намір додати до речового забезпечення захисників України тактичні кросівки. Повідомлялося, що взуття має пройти технічну специфікацію з урахуванням рекомендацій військових, після чого буде затверджено зразок-еталон. Військові за нормативами мають забезпечуватися напівчеревиками, літніми берцями/літніми черевиками, зимовими берцями, казарменими тапочками, утепленими бахілами і гумовими чоботами.

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