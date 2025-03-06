Потенційне підвищення "мінімалки" вплине на зростання видатків державного бюджету

Підвищення мінімальної зарплати в Україні не передбачене через наші зобов'язання перед міжнародними партнерами, зокрема меморандум з МВФ. Про це в ефірі "Ранок Live" заявив народний депутат Богдан Кицак.

"Формально ця цифра (мінімальної зарплати у 8000 грн – УНІАН) є зафіксованою, тому що в меморандумі і з МВФ, і зі Світовим банком у нас зазначено, що ми не будемо робити жодних кроків відносно підвищення мінімальної заробітної плати, яке вплине на наші прогнозні показники щодо дохідності бюджету", - сказав він.

Депутат зазначив, що потенційне підвищення "мінімалки" вплине на зростання видатків державного бюджету щодо заробітних плат на державних підприємствах –вчителів, лікарів, інших державних службовців.

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"Фактично це є формалізована цифра, яка зафіксована у нас в документі, а є реальна сума, яку люди отримують на руки. І ось цей показник середньої зарплати якраз є більш-менш предметним показником відносно того, що люди реально отримують за певними професіями. Зрозуміло, що є нижня вилка, є верхня вилка, і нижню вилку нам потрібно буде піднімати", - сказав Кицак.

Проте він наголосив, що наразі законодавчо підвищувати мінімальну зарплату неможливо через опір міжнародних партнерів, зокрема, Міжнародного валютного фонду.

Зарплати в Україні - останні новини

Середня заробітна плата в Україні за 2024 рік зросла на 23,1% - до 21 473 гривні. Такі дані наводить Державна служба статистики.

Найвищі середні зарплати отримують працівники сфери ІТ (52 457 гривні, +38% за рік), авіаційного транспорту (43 938 гривні, +40%) та фінансів і страхування (41384 гривні, +20%).

Найнижчі зарплати спостерігаються у діяльності у сфері творчості, мистецтва та розваг (13 143 гривні, +15,8% за рік) та в сфері функціонування бібліотек, музеїв тощо (13 142 гривні, +19,6%).

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