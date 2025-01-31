Кількість мігрантів за кордон упродовж 2024 року зросла на близько 500 тисяч.

Дефіцит робочої сили залишатиметься значним на прогнозному горизонті та обмежуватиме відновлення економіки. При цьому безробіття поступово зменшуватиметься, проте залишиться вищим за довоєнний рівень. Про це йдеться в "Інфляційному звіті" Національного банку.

Регулятор зазначив, що проблема браку працівників загострювалася впродовж 2024 року, а ринок праці залишався стисненим. Однак у другій половині 2024 року рівень участі в робочій силі дещо зріс, як і кількість нових резюме.

"Ймовірно, українці поверталися до пошуку роботи завдяки подальшому збільшенню зарплат. Проте наслідки війни й надалі обмежували пропозицію робочої сили - кількість мігрантів за кордон упродовж 2024 року зросла на близько 500 тисяч. Також мали вплив мобілізаційні процеси", - йдеться в документі.

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Дефіцит кадрів стимулював подальше зростання оплати праці, яке, за оцінками НБУ, тривало до кінця 2024 року, однак поступово сповільнювалося. У IV кварталі темпи зростання реальних зарплат знизилися до однознакового рівня як унаслідок зростання інфляції, так і меншого дефіциту робочої сили, який, проте, залишається значно вищим, ніж до повномасштабного вторгнення. Однак вже у ІІІ кварталі 2024 року реальні зарплати перевищили довоєнні рівні у більшості видів економічної діяльності.

За прогнозом Нацбанку, під впливом зростання попиту на робочу силу безробіття поступово зменшуватиметься, але все ще залишатиметься вищим за рівень до повномасштабного вторгнення. Диспропорції на ринку праці зберігатимуться на прогнозному періоді насамперед через обмежену пропозицію робочої сили відповідної кваліфікації. Наразі ці диспропорції формуються під впливом міграції за кордон та мобілізаційних процесів.

"У міру подальшої нормалізації умов функціонування економіки та відповідного посилення попиту на робочу силу, диспропорції визначатимуться повільним поверненням мігрантів в Україну через їхню адаптацію до життя за кордоном, виїздом українців з метою об'єднання родин і відновленням трудової міграції", - йдеться у звіті.

У Нацбанку також вважають, що очікуване повернення демобілізованих до цивільного життя збільшить пропозицію робочої сили, проте можливі додаткові виклики для ринку праці в частині посилення регіональних та галузевих диспропорцій. Тож попит на кваліфікованих працівників зберігатиметься підвищеним на прогнозному горизонті, що визначатиме подальше збільшення зарплат у приватному секторі.

Ринок праці в Україні: останні новини

За словами заступниці міністра економіки України Тетяни Бережної, професії електромонтера, швачки, слюсаря-сантехніка та електрогазозварювальника зараз найзатребуваніші на ринку праці. Найчастіше зараз роботодавці шукають працівників сфери послуг, а також водіїв і слюсарів, бо ці професії стали дефіцитними внаслідок мобілізації чоловіків.

За даними сайту з пошуку роботи Work.ua, у грудні розмір середньої заробітної плати, пропонованої роботодавцями, становив 24 000, що на 5% більше, ніж у листопаді.

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