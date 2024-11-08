На думку фахівців, це може статися вже наприкінці року.

Дефіцит кадрів на українському ринку праці призводить до того, що працедавці змушені й надалі підвищувати зарплати. Про це повідомляє Національний банк у своєму "Інфляційному звіті" за минулий місяць.

"Очікується, що вже наприкінці поточного року реальні заробітні плати перевищать довоєнний рівень та підвищуватимуться надалі через значну конкуренцію роботодавців за наявну робочу силу. Це разом із м’якою фіскальною політикою сприятиме подальшому зростанню споживчого попиту", - йдеться у звіті центробанку.

В НБУ зазначають, що у ІІ кварталі цього року в середньому реальні заробітні плати збільшилися на 17.6% р/р, у той час як номінальні продемонстрували зростання на 22.1% р/р. У ІІІ кварталі також спостерігались доволі високі темпи зростання номінальних зарплат.

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Темпи зростання реальних зарплат дещо уповільнились через те, що посилився інфляційний тиск. Втім, їх все одно можна вважати доволі високими - зокрема, для того, щоб підтримувати приватне споживання.

Серед іншого фахівці прогнозують зменшення рівня безробіття. Останнє зумовлено зростаючим попитом на робочу силу. При цьому рівень безробіття все одно буде вищим, ніж до повномасштабного вторгнення.

Прогнози НБУ - що цікавого

Новий "Інфляційний звіт" торкнувся й інших важливих для України питань. Зокрема, він містить прогноз щодо відтоку людей з країни в 2024 році. Згідно з новими оцінками, за підсумками року кількість людей, які виїдуть з України, складе близько 500 тис осіб.

Інший прогноз Національного банку стосується тарифів на комуналку. На думку фахівців, вони залишаться незмінними протягом всього наступного року, втім, тарифи зростуть у 2026-му.

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