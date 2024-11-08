Експерти очікують, що "‎чисте"‎ повернення мігрантів в Україну почнеться у 2026-му.

Через тривалу війну та дефіцит електроенергії люди будуть і надалі масово залишати Україну. Більше того, прогноз відтоку людей на 2024 рік погіршено до 500 тисяч осіб (раніше називали цифру у 400 тисяч). Про це повідомляє Національний банк у своєму "Інфляційному звіті" за жовтень.

"‎Улітку 2024 року реалізувався ризик більшого відпливу мігрантів за кордон, ніж раніше передбачалося, унаслідок дуже складної енергетичної ситуації. Тому припущення щодо чистого відпливу зовнішніх мігрантів у 2024 році погіршено порівняно з попередніми оцінками (до близько 500 тис. осіб)", ‌‎– йдеться у звіті центробанку.

За словами експертів, більший відплив у 2024-му означає скорочення кількості людей, які планують виїхати згодом. Тому на наступний рік прогноз було зменшено до 200 тисяч осіб (у своєму липневому звіті НБУ прогнозував 300 тисяч).

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Спеціалісти очікують, що "чисте" повернення мігрантів додому почнеться у 2026 році. Водночас, фахівці зазначають, що багато хто з мігрантів вже адаптувався на новому місці, а отже кількість бажаючих повернутись буде дещо меншою, ніж очікувалось раніше (приблизно 200 тисяч осіб).

Все це доволі негативно вплине на українську економіку. Зокрема, призведе до зниження пропозиції робочої сили на ринку праці та падіння споживчого попиту.

Українська демографія ‌‎– головне

Нагадаємо, у серпні минулого року експерти розповіли, скільки людей від початку війни не верталися додому. Різниця між тими, хто виїхав та в’їхав до України, складала на той момент 2,7 млн осіб. Загальна кількість осіб, яка виїхала за 6 місяців 2023 року, склала 8,2 млн.

На думку демографів, якщо динаміка не зміниться, після завершення бойових дій в країні може залишитись приблизно 30 млн осіб. Експерти вважають, що економіку країни вже зараз треба планувати з урахуванням саме такої кількості.

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