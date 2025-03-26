У НКРЕКП середня зарплата становить понад 90 тисяч гривень.

Заробітна плата в центральних державних органах України зросла. У лютому 2025 року середня виплата склала 51,4 тисячі гривень, хоча роком раніше цей показник був на рівні 44,4 тисячі гривень.

За даними Міністерства фінансів, у січні в центральних держорганах зарплату отримувала 21 771 особа.

При цьому лідером за зарплатою є Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, де працює 532 людини. Середня зарплата становить 90,1 тисячі гривень.

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Також до трійки відомств із найвищою зарплатою потрапило Національне агентство із запобігання корупції - 79,4 тисячі гривень та Антимонопольний комітет - 77,4 тисячі гривень.

У п'ятірці лідерів також опинилося Міністерство цифрової трансформації з показником 65,8 тисячі гривень і Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку - 65,6 тисячі гривень.

Найнижчі зарплати:

Державна служба з питань геодезії, картографії та кадастру - 35,8 тисячі гривень;

Державна служба з лікарських засобів та контролю за наркотиками - 35,4 тисячі гривень;

Держслужба у справах дітей - 33,4 тисячі гривень;

Держагентство резерву - 32,8 тисячі гривень;

Національна служба посередництва і примирення - 28,7 тисячі гривень.

Що стосується зарплат керівників, то середня виплата становить 116,5 тисячі гривень.

Найвищі зарплати:

Міністерство національної єдності України - 401,4 тисячі гривень;

НКРЕКП - 294,3 тисячі гривень;

НАЗК - 243,2 тисячі гривень;

Апарат Верховної Ради - 239,8 тисячі гривень;

Держагентство з управління зоною відчуження - 184,2 тисячі гривень.

Зарплати в Україні - останні новини

Середня заробітна плата в Україні за 2024 рік зросла на 23,1% - до 21 473 гривні. Такі дані наводить Державна служба статистики.

Найвищі середні зарплати отримують працівники сфери ІТ (52 457 гривні), авіаційного транспорту (43 938 гривні) та фінансів і страхування (41384 гривні).

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