Також будуть підвищені й виплати для учасників бойових дій, які втратили працездатність.

Кабінет міністрів на наступному засіданні ухвалить постанову, якою буде встановлена доплата в розмірі 2 тис. грн для майже 400 тис. військових пенсіонерів.

Доплата, яка набуде чинності з 1 липня, призначатиметься до пенсій, які були встановлені до 1 березня 2018 року. Мінімальна пенсійна виплата військовим буде встановлена на рівні 3854 грн, йдеться у повідомленні на сайті президента. Відповідне завдання уряду дав Володимир Зеленський.

"Через недосконалі зміни до закону про індексацію доходів українців, які були ухвалені ще у 2017 році, не було врегульовано питання про індексацію пенсій військових. Внаслідок цього утворилася суттєва різниця між пенсіями, які були призначені до 2018 року, та новими виплатами", - пояснюється у повідомленні.

Читайте такожМенше гривні за рік стажу: які надбавки дадуть пенсіонерам у липні і як зміняться виплати до кінця року

Також будуть підвищені й виплати для учасників бойових дій, які втратили працездатність. Понад 40 тис. осіб отримають підвищення майже у 700 грн.

Між тим, анонсоване на 1 липня підвищення пенсій українцям, які досягли 75 років, буде перенесено на 1 жовтня. Міністр соцполітики Марина Лазебна зазначила, що анонсована виплата додаткових 400 грн, переноситься через брак коштів у держбюджеті.

Вас також можуть зацікавити новини

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Ірина Погоріла