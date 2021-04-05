Зеленський зазначив, що Україна продовжить експорт аграрної продукції в Катар.

Президент України Володимир Зеленський та емір Катару Тамім бін Хамад Аль Тані обговорили перспективи розширення торговельно-економічного та інвестиційного співробітництва.

Як повідомляє прес-служба Офісу президента, зустріч відбулася в рамках офіційного візиту Зеленського до Катару.

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Під час розмови сторони обговорили ключові питання двостороннього порядку денного, взаємодію в рамках міжнародних організацій та актуальну міжнародну та регіональну проблематику.

Співрозмовники відзначили важливість підтримки високої динаміки політичного діалогу, необхідність нарощування обсягів двосторонньої торгівлі та подальшої активізації інвестиційного співробітництва. Сторони приділили особливу увагу перспективам співпраці у сферах енергетики, продовольчої безпеки, інфраструктури та військово-технічного співробітництва та зупинилися на конкретних спільних проектах, які вже реалізуються.

Зеленський зазначив, що Україна продовжить експорт аграрної продукції в Катар.

"Україна розглядає державу Катар як одного з ключових партнерів в регіоні затоки та має всі можливості повністю забезпечити продовольчу безпеку Катару", - підкреслив глава Української держави.

Під час зустрічі йшлося про залучення інвестицій з Катару в розвиток інфраструктурних об'єктів в Україні, зокрема будівництво доріг і мостів. Президент України розповів Еміру Держави Катар Про реалізацію проекту "Велике будівництво".

"Сподіваюся, що катарські компанії приєднаються до проектів "Великого будівництва" вже цього року", - сказав Зеленський.

Також відзначалася важливість розширення проектів концесії українських портів.

У сфері енергетики сторони обговорили перспективи будівництва LNG-терміналу та диверсифікації джерел енергопостачання.

Зі свого боку Аль Тані відзначив бажання і готовність катарської сторони до подальшого розвитку всього спектру взаємовигідного співробітництва з Україною.

Крім того, обговорили протидію поширенню коронавірусу та мінімізацію його негативного впливу.

Зеленський подякував еміру Держави Катар за надану у 2020 році гуманітарну допомогу Україні для боротьби з COVID-19. Сторони домовилися про подальшу співпрацю в цій сфері.

Зеленський запросив еміра Катару відвідати Україну у зручний для нього час.

Що цьому передувало

В інтерв'ю катарським ЗМІ президент України Володимир Зеленський заявив про те, що Україна розглядає Катар як одного з ключових партнерів в регіоні затоки та арабському світі в цілому.

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Автор: Вікторія Токарєва