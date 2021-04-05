Володимир Зеленський з дружиною Оленою Зеленською сьогодні відвідають з офіційним візитом Державу Катар.

Україна розглядає Катар як одного з ключових партнерів у регіоні Затоки та Арабському світі в цілому.

Читайте такожЗеленський завтра відвідає з офіційним візитом КатарПро це президент Володимир Зеленський сказав в інтерв'ю катарським ЗМІ, повідомляє прес-служба Офісу президента.

Зеленський з дружиною Оленою Зеленською сьогодні відвідають з офіційним візитом Державу Катар. За його словами, головною метою візиту є переговори з керівництвом Держави Катар, зокрема з еміром Катару його високістю шейхом Тамімом бін Хамадом Аль Тані та прем’єр-міністром, міністром внутрішніх справ Катару шейхом Халідом бін Халіфою Аль Тані.

Зеленський повідомив, що зараз Україна і Катар працюють над розширенням співпраці у різних сферах.

За його словами, сьогодні планується підписання пакету двосторонніх документів щодо поглиблення співпраці у правовій та безпековій сферах, у галузі продовольчої безпеки, енергетики, молоді та спорту, охорони здоров’я.

Також країни планують підписати документи щодо взаємного визнання свідоцтв моряка та посвідчень водія.

Крім того, буде підписано низку комерційно-інвестиційних домовленостей щодо розширення інвестиційної співпраці між двома країнами.

Президент зазначив, що Україна відкрита до залучення іноземних інвестицій, зокрема суверенних та інвестиційних фондів Катару, у такі напрями, як високі технології, інфраструктура, фінансовий, енергетичний та аграрний сектори.

За його словами, торговельно-економічна співпраця – основа відносин України з Катаром.

«Приємно, що двосторонній товарообіг за результатами такого складного, «пандемічного» 2020 року сягнув високих показників – майже $150 млн. Це вдвічі більше, ніж, наприклад, у 2018 році. А цьогоріч динаміка товарообігу між нашими країнами ще й збільшилася», - додав Зеленський.

За його словами, гарним прикладом співпраці є концесія катарською компанією QTerminals українського порту «Ольвія».

Президент наголосив, що в Україні все робитиметься для створення найбільш сприятливих умов для іноземних інвесторів. За його словами, перспективним для інвесторів є мегапроект «Велике будівництво», який передбачає спорудження доріг та інших інфраструктурних об'єктів.

Також Зеленський нагадав, що влітку цього року в Україні розпочинається земельна реформа, яка встановлює прозорі відносини в аграрній сфері.

«Ми зацікавлені у розширенні авіасполучення між Україною та Катаром, що, серед іншого, допоможе створити належні умови для розвитку співпраці в туристичній сфері», - додав президент України.

Він висловив сподівання, що цього року, попри пандемію, вдасться провести друге засідання Спільної міжурядової українсько-катарської комісії з економічного, торговельного та технічного співробітництва.

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Автор: Надя Пришляк