Війна вдарила по золоту: метал впав до мінімуму за майже три місяці

Золото вважається захистом від інфляції, але підвищення ставок зазвичай негативно впливає на ціну металу.

Ціни на золото в середу, 10 червня, впали до найнижчого рівня за останні 11 тижнів на тлі подорожчання нафти через нове загострення конфлікту між США та Іраном. Інвестори побоюються прискорення інфляції та подальшого підвищення відсоткових ставок.

Як пише Reuters, станом на ранок 10 червня спотова ціна золота знизилася на 1,7% – до 4191,84 долара за унцію (134,8 долара за грам), досягнувши найнижчого рівня з 23 березня. Ф'ючерси на золото у США з поставкою в серпні подешевшали на 1,6% – до 4215,60 долара за унцію (135,6 долара за грам).

9 червня США завдали ударів по Ірану після того, як президент Дональд Трамп заявив, що Тегеран збив американський ударний вертоліт Apache у Ормузькій протоці. У відповідь Корпус вартових ісламської революції повідомив про атаки на американську військову базу в Йорданії та ще 21 ціль у країнах Перської затоки.

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На тлі ескалації конфлікту ціни на нафту зросли, що посилило очікування збереження високих відсоткових ставок протягом тривалішого часу.

Хоча золото традиційно вважається захистом від інфляції, підвищення ставок зазвичай негативно впливає на цей метал, оскільки він не приносить відсоткового доходу. Зараз трейдери оцінюють імовірність підвищення ставки Федеральною резервною системою США до грудня більш ніж у 70%.

Інвестори також очікують на ключові дані щодо інфляції у США. Пізніше в середу буде оприлюднений індекс споживчих цін за травень, а в четвер – індекс цін виробників. Ці показники можуть дати підказки щодо подальших кроків ФРС.

"Якщо золото проб'є рівень у 4100 доларів за унцію, ситуація для металу може кардинально змінитися. Тоді до кінця року наступною ціллю може стати позначка 3500 доларів за унцію", – вважає керівник відділу глобальної макроекономіки Tastylive Ілля Співак.

Водночас спотова ціна срібла знизилася на 1,3% – до 64,54 долара за унцію (2,08 долара за грам), платина подешевшала на 3% – до 1675,25 долара за унцію (53,9 долара за грам), а паладій втратив 0,7%, опустившись до 1213,47 долара за унцію (39 доларів за грам).

Ціни на метали – останні новини

10 червня ціни на алюміній впали до найнижчого рівня за місяць. Цьому сприяло загострення ситуації на Близькому Сході та очікування підвищення ставок у США, що погіршило прогнози попиту на промислові метали.

Наприкінці травня ціни на мідь несподівано пішли вниз разом з іншими промисловими металами. Цьому сприяли нові удари США в Перській затоці та невизначеність щодо припинення війни з Іраном.

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