Ціни на мідь несподівано змінили напрямок: скільки коштує метал зараз

Протягом останніх тижнів ціни на кольорові метали коливалися у вузькому діапазоні.

Ціни на мідь несподівано пішли вниз разом з іншими промисловими металами. Цьому сприяли нові удари США в Перській затоці та невизначеність щодо припинення війни з Іраном.

Видання Bloomberg пише, що в останні тижні ціни на неблагородні метали коливалися у вузькому діапазоні, оскільки інвестори стежили за ходом переговорів про припинення конфлікту на Близькому Сході, який посилив інфляцію та погіршив перспективи світового економічного зростання.

Трейдери знову прочісують весь світ у пошуках металу для відправки до США на тлі відновлення спекуляцій щодо імпортних мит, загроза введення яких у минулому призвела до вичерпання запасів в інших країнах.

Відео дня

На Лондонській біржі металів ціна на мідь станом на 6:25 ранку за київським часом впала на 0,1% до 13 515 доларів. Таким чином, 1 кілограм металу обійдеться в 13,51 долара.

При цьому ціна на нікель впала до 18 785 доларів за тонну, а на цинк – до 3 502 доларів за тонну.

Ціни на метали – останні новини

19 травня ціни на залізну руду знижувалися четверту сесію поспіль, що стало найтривалішою серією падінь за майже три місяці. Це відбулося на тлі побоювань щодо погіршення перспектив попиту в Китаї.

25 травня ціни на золото зросли більш ніж на 1%. Цьому сприяв оптимізм щодо можливого прориву в мирних переговорах між США та Іраном.

Вас також можуть зацікавити новини: