Ціни на алюміній впали до мінімуму за місяць: скільки коштує

Зазначається, що глобальні витрати на інфраструктуру даних стали основною підставою для оптимістичних прогнозів щодо металів.

Ціни на алюміній у середу, 10 червня, впали до найнижчого рівня за місяць. Цьому сприяло загострення ситуації на Близькому Сході та очікування підвищення ставок у США, що погіршило прогнози попиту на промислові метали.

Видання Bloomberg пише, що затяжна війна розпалює інфляцію та підвищує ймовірність підвищення процентних ставок, що може уповільнити світове зростання та попит на метали.

"Ринок металів зосереджений на скороченні глобальної ліквідності після публікації даних щодо зайнятості в США, що є негативним фактором для ризикових активів – від золота та срібла до промислових матеріалів", – повідомив керівник відділу досліджень Chaos Ternary Futures Co Лі Сюечжі.

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Однак довгострокові перспективи попиту залишаються незмінними завдяки зростанню витрат на технології. За останніми даними, Китай готується витратити близько 295 млрд доларів протягом наступних п'яти років на будівництво центрів обробки даних. Глобальні витрати на інфраструктуру даних стали ключовою опорою оптимістичних прогнозів щодо міді та інших металів в останні місяці.

"Ідея створення загальнонаціональної обчислювальної мережі була закладена в п'ятирічному плані Китаю на початку 2026 року, і ці інвестиції відповідають очікуванням та не впливають на ціни в короткостроковій перспективі", – сказав Лі.

Ціна на алюміній на Лондонській біржі металів впала на 1,4% до 3 498 доларів за тонну – найнижчий показник з 11 травня. Таким чином, 1 кілограм металу обійдеться в 3,5 долара. Мідь подешевшала на 0,3% до 13 571,50 долара за тонну, а олово – на 1,9% до 51 500 доларів за тонну.

Ціни на метали – останні новини

Ціни на мідь несподівано пішли вниз разом з іншими промисловими металами на тлі нових ударів США в Перській затоці та невизначеності щодо припинення війни з Іраном.

При цьому ціни на залізну руду впали до мінімуму за два місяці. Зростання пропозиції та сезонне зниження попиту на сталь чинили тиск на настрої на ринку.

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