Сінгапур хоче стати 'сейфом' світу: країна готує нові сховища для золота, - Bloomberg

Центробанки світу володіють майже 39 тис. тонн золота, що близько 18% від усього обсягу.

Сінгапур планує розширити площі для зберігання золота з метою розміщення резервів центральних банків інших країн. Країна планує стати глобальним центром торгівлі дорогоцінного металу.

За даними джерел агентства Bloomberg, влада вивчає потенційні локації, зокрема ділянку поблизу аеропорту Чангі. Деталі не розкриваються, оскільки обговорення конфіденційні.

Представник Валютного управління Сінгапуру зазначив, що там "розглядають можливість використання наявної інфраструктури для зберігання золота", однак не уточнили, чи планується розширення сховищ. Водночас влада країни вже оголосила про спільний план із місцевою галузевою групою щодо розвитку ринку дорогоцінних металів.

Зазвичай сховища дорогоцінних металів розміщують в місцях із надійною та швидкою логістикою поруч з аеропортами, щоб метал можна було легко доставляти повітрям і мінімізувати перевезення суходолом.

Ключовим для амбіцій Сінгапуру стане залучення центральних банків, які є основними постачальниками ліквідності завдяки великим запасам золота. Також важливу роль відіграє підтримка великих фінансових установ, які виступають маркет-мейкерами. Саме така комбінація лежить в основі провідного світового центру торгівлі золотом – Лондона, де щодня торгують металом на мільярди доларів.

За даними Світової ради з золота, центробанки у світі володіють майже 39 тис. тонн золота, що близько 18% від усього обсягу, коли-небудь видобутого. Навіть невелика частка цього ринку зміцнила б вплив Сінгапуру на регіональну торгівлю, в якій зараз домінує Гонконг.

