Через блокаду Ормузької протоки ціни на алюміній різко зросли до чотирирічного максимуму

США оголосили про введення блокади всіх морських суден, які заходитимуть до іранських портів.

Ціни на алюміній у Лондоні зросли до чотирирічного максимуму, оскільки блокада іранських портів, запроваджена президентом США Дональдом Трампом, загрожує ще більшими перебоями в постачаннях із країн Перської затоки.

Видання Bloomberg пише, що алюміній подорожчав на 1,4% до 3 547,50 долара за тонну на Лондонській біржі металів станом на 10:02 за київським часом. Ціна на метал також зросла на 0,5% до 24 740 юанів за тонну на Шанхайській ф’ючерсній біржі. Мідь подорожчала на 0,4% до 12 892,50 долара, а цинк продемонстрував зростання на 0,3%. Ф’ючерси на залізну руду в Сінгапурі піднялися на 0,9%.

Варто сказати, що Близький Схід забезпечує близько 9% світового виробництва алюмінію. Раніше Emirates Global Aluminium PJSC, найбільший виробник у регіоні, зазнав пошкоджень в результаті бойових дій. Як повідомлялося, один із його металургійних заводів був виведений з ладу внаслідок іранської атаки на початку місяця.

Більшість інших базових металів у понеділок, 13 квітня, не продемонстрували зростання цін, або навіть подешевшали, оскільки провал переговорів між США та Іраном на вихідних зруйнував короткочасний період ринкового оптимізму.

Фахівці вважають, що ринок металів перебуває під тиском через слабкий попит. Вони зазначають, що різке зростання цін на енергоносії шкодить світовій економіці, що може позначитися, зокрема, на попиті на метали.

Підвищені ціни на енергоносії стримують, зокрема, попит у Китаї. Станом на сьогодні запаси в найбільшій країні-споживачі металів вже зросли до найвищого рівня з 2020 року. Експерти прогнозують, що відносно слабкий попит з боку Китаю обмежуватиме потенціал для зростання цін на алюміній.

Блокада Ормузької протоки – головні новини

США заявили про запровадження морської блокади всіх суден, що заходять до іранських портів або виходять із них. Водночас сили CENTCOM (Центральне Командування Збройних сил США) обіцяють, що не будуть перешкоджати свободі судноплавства для суден, що проходять через Ормузьку протоку до неіранських портів або з них.

Зазначимо, що зазвичай через Ормузьку протоку щодня проходить близько 150 суден. У березні, за даними S&P Global Market Intelligence, за весь місяць цим водним шляхом пройшло трохи більше ніж 150 суден.

