Ціни на важливу сировину впали до двотижневого мінімуму: скільки коштує зараз

Ціни на залізну руду знижуються четверту сесію поспіль, що стало найтривалішою серією падінь за майже три місяці. Це сталося на тлі побоювань щодо погіршення перспектив попиту в Китаї.

Видання Bloomberg пише, що вартість сировини для виробництва сталі торгувалася на рівні близько 107 доларів за тонну і досягла найнижчого значення за більш ніж два тижні. Падіння цін відбулося після інформації про уповільнення зростання китайської економіки у квітні та відновлення зниження інвестицій на тлі глобальної енергетичної кризи, яка зачіпає підприємства та споживачів по всьому світу.

Керівник відділу досліджень чорних металів у GF Futures Co Чжоу Мінбо заявила, що нещодавнє зростання цін на сталь випередило попит. За її словами, експорт китайської сталі також почав скорочуватися, оскільки високі ціни стримують споживання за кордоном.

Станом на 5:57 за київським часом ціна на залізну руду впала на 0,8% до 107,35 долара за тонну.

Ціни на метали - останні новини

11 травня ціни на золото пішли вниз через побоювання щодо інфляції після того, як мирні переговори між США та Іраном фактично зайшли в глухий кут.

13 травня ціна на мідь перевищила позначку в 14 000 доларів за тонну, наблизившись до рекорду, зафіксованого раніше цього року. Вже наступного дня метал почав падати і продовжив своє падіння 18 травня.

