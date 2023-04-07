Росію карають за "шкідливу діяльність", яка загрожує навіть самим США.

Президент США Джо Байден підписав указ, яким ще на рік продовжив санкції проти Росії, запроваджені через повномасштабне вторгнення в Україну та інші злочини Кремля. Про це повідомляє прес-служба Білого дому.

Зокрема продовжено санкції, які були введені за такі види "шкідливої зарубіжної діяльності" російського уряду:

спроби втручання в американські вибори і в роботу інших демократичних інститутів США і їх союзників;

проведення кібератак проти США та їх союзників;

заохочення та використання міжнародної корупції з метою вплинути на іноземні уряди;

"екстериторіальну діяльність", спрямовану проти дисидентів і журналістів;

підрив безпеки важливих для США країн і регіонів;

порушення міжнародного права, в тому числі неповага територіальної цілісності держав, що становить надзвичайну загрозу для національної безпеки та інтересів США.

Санкції проти Росії - останні новини

Через санкції, введені у зв'язку з вторгненням в Україну, китайський юань замінив долар США в якості найбільш продаваної валюти на території Росії. Санкції змусили російські компанії перевести свої зовнішньоторговельні операції з долара і євро на валюти нейтральних країн.

Відео дня

Найбільший російський банк ВТБ заявив про рекордний за свою історію збиток у розмірі $9,57 млрд за підсумками року. Причина - західні санкції, введені проти цієї фінансової установи.

Тим часом в Офісі президента України анонсували " план дій щодо посилення санкцій проти Російської Федерації 2.0". Росіянам обіцяють багато неприємностей.

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