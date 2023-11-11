У заяві департаменту йдеться, що Apple продемонструвала упереджене ставлення до американських працівників в рамках набору персоналу.

Apple Inc. погодилася виплатити 25 мільйонів доларів для врегулювання справи Міністерства юстиції, яке стверджує, що виробник iPhone незаконно дискримінував громадян США при прийомі на роботу.

Як повідомляє Bloomberg, у заяві департаменту йдеться, що Apple продемонструвала упередженість щодо американських працівників у рамках набору персоналу для PERM, програми постійної трудової сертифікації. За даними Міністерства юстиції, технологічний гігант, що базується в Купертіно, штат Каліфорнія, не розміщував оголошення про такі вакансії на своєму веб-сайті, що ускладнювало працівникам подання заявок на роботу.

За даними Департаменту, Apple вимагала від претендентів подавати заяви по паперовій пошті та не допускала електронну подачу, як це відбувається з іншими вакансіями. За даними відомства, через це людям, які не беруть участі у програмі PERM, стало важче найматися на роботу.

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Програма PERM призначена для того, щоб дозволити компаніям спонсорувати іноземних працівників для отримання статусу постійного жителя, але вона передбачає, що роботодавці не можуть проявляти упередженість щодо кандидатів, які можуть бути громадянами або вже мають дозвіл на роботу в США.

За даними Департаменту, підхід Apple "майже завжди призводив до невеликої кількості або повної відсутності заявок на посади PERM" від таких кандидатів. Виплата в розмірі 25 мільйонів доларів включає в себе 18,25 мільйона доларів заборгованості по виплатах особам, які зазнали дискримінації, і 6,75 мільйона доларів штрафів.

"Створення незаконних бар'єрів, які ускладнюють пошук роботи через статус громадянства, неприпустимо", - заявила помічник генерального прокурора Крістен Кларк з відділу цивільних прав департаменту.

Apple заявила:"Коли ми зрозуміли, що ненавмисно не дотримувалися стандарту Міністерства юстиції, ми погодилися на мирову угоду, спрямовану на вирішення їхніх проблем". Компанія додала, що "впровадила надійний план виправлення ситуації, щоб відповідати вимогам різних урядових установ, оскільки ми продовжуємо наймати американських робітників і рости в США".

Apple і позови

У січні 2022 року в США було розпочато судовий розгляд щодо українського фільму Apple-Man. Ініціатором розгляду виступила компанія Apple. Аргументи Apple були викладені на 467 сторінках. Основна претензія компанії до українця полягала в тому, що фільм нібито шкодить іміджу техгіганта через співзвучність назв.

У квітні 2023 року китайська пошуковий гігант подав до суду на Apple. Baidu подав позов проти розробників додатків Apple.Причиною для подачі позовної заяви стала копія програми Ernie bot, яка доступна в App Store.

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