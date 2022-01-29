Аргументи Apple викладені на 467 сторінках.

У США розпочато судовий розгляд щодо українського фільму Apple-Man. Ініціатором розгляду виступила компанія Apple.

Про це повідомляє Forbes.ua. Аргументи Apple викладені на 467 сторінках. За словами режисера фільму Василя Москаленка, основна претензія в тому, що фільм нібито шкодить іміджу техгіганта через співзвучність назв.

"Техгігант заявляє, що фільм шкодить бренду, адже користувачам може здатися, що Apple-Man пов'язаний, затверджений або схвалений компанією Apple", – заявив Москаленко.

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На цей момент фільм готовий на 70%. Apple вимагає, щоб режисер відмовився від юридичного оформлення фільму на території США. У цьому випадку компанія матиме право в будь-який момент заборонити використання словосполучення Apple-Man в назві фільму та коміксах.

За словами режисера фільму, він спілкується з Apple через свого американського юриста. Також запланована конференція з представниками компанії.

"Я дуже хочу домовитися з Apple. Я дуже поважаю цю компанію, їх філософію, їх історію", - заявив режисер.

У відповідь на позов Москаленко записав відеозвернення, де пояснив, що Apple-Man - це фільм про яблука, а не про техніку, і не містить жодної згадки iPhone або MacBook. Режисер пропонує компанії переконатися в цьому, переглянувши фільм перед виходом.

Москаленко зняв трейлер до фільму Apple-Man у своїй квартирі у 2020 році. Зібравши понад 100 000 євро на платформі для фандрейзингу Kickstarter, він почав зйомки повнометражного фільму.

Apple-Man: що відомо про фільм