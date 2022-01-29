У США розпочато судовий розгляд щодо українського фільму Apple-Man. Ініціатором розгляду виступила компанія Apple.
Про це повідомляє Forbes.ua. Аргументи Apple викладені на 467 сторінках. За словами режисера фільму Василя Москаленка, основна претензія в тому, що фільм нібито шкодить іміджу техгіганта через співзвучність назв.
"Техгігант заявляє, що фільм шкодить бренду, адже користувачам може здатися, що Apple-Man пов'язаний, затверджений або схвалений компанією Apple", – заявив Москаленко.
Читайте такожApple-Man: з'явився трейлер першого у світі фільму про ЗСЖ-супергероїв, знятий українцем
На цей момент фільм готовий на 70%. Apple вимагає, щоб режисер відмовився від юридичного оформлення фільму на території США. У цьому випадку компанія матиме право в будь-який момент заборонити використання словосполучення Apple-Man в назві фільму та коміксах.
За словами режисера фільму, він спілкується з Apple через свого американського юриста. Також запланована конференція з представниками компанії.
"Я дуже хочу домовитися з Apple. Я дуже поважаю цю компанію, їх філософію, їх історію", - заявив режисер.
У відповідь на позов Москаленко записав відеозвернення, де пояснив, що Apple-Man - це фільм про яблука, а не про техніку, і не містить жодної згадки iPhone або MacBook. Режисер пропонує компанії переконатися в цьому, переглянувши фільм перед виходом.
Москаленко зняв трейлер до фільму Apple-Man у своїй квартирі у 2020 році. Зібравши понад 100 000 євро на платформі для фандрейзингу Kickstarter, він почав зйомки повнометражного фільму.
Apple-Man: що відомо про фільм
- 11 січня 2020 року з'явився трейлер першого у світі фільму про ЗСЖ-супергероїв, знятий українцем. Закордонні кінокритики порівнювали проект українського режисера Василя Москаленка з фільмами Marvel "Люди-Ікс" та серіалом Boys від Amazon.
- Комедійний бойовик став першим українським фільмом, який знімався в LED-студії з віртуальними декораціями Unreal Engine. Крім того, це перший фільм у світі, який знімав робот, синхронізований з віртуальним світом.
- Сюжет фільму побудований за всіма канонами супергеройського кіно. Людина-Яблуко з'явився в результаті секретного експерименту зі створення суперсолдата. Разом з дівчиною Вишнею він зібрав команду супергероїв, до якої увійшли капітан Капуста, морквяний пес і людина-перець. Їм протистоїть суперлиходій на ім'я Доктор Бургермен, який має намір знищити людство і використовувати планету Земля для створення Чізбургера Апокаліпсису.
- Головна особливість Apple-Man - популяризація здорового способу життя.
- Головну жіночу роль у фільмі грає українська актриса і телеведуча Іванна Онуфрійчук. Оператор-постановник проекту - Володимир Кратінов.
- Apple-Man - це продовження однойменного короткого метра про супергероїв. Короткометражка викликала резонанс в США, і сподобалася Дженніфер Еністон.
- Німецький кіно-журнал FILMSTARTS порекомендував український фільм фанатам супергеройського хіта від Amazon The Boys ("Пацани").