Baidu подає позов до Пекінського народного суду Хайдянь проти розробників контрафактних додатків бота Ernie і компанії Apple.

Китайський пошуковий гігант Baidu подав позов проти розробників додатків Apple.

Як повідомляє Reuters, причиною для подачі позовної заяви стала копія додатку Ernie bot, який доступний в App Store.

"Baidu подає позови до Пекінського народного суду Хайдянь проти розробників контрафактних додатків бота Ernie і компанії Apple", - йдеться в повідомленні.

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Бот Ernie на основі штучного інтелекту компанії, запущений минулого місяця, рекламувався як найближча відповідь Китаю на чат-бот ChatGPT.

"Зараз Ernie не має жодного офіційного додатку", - йдеться в заяві Baidu.

Baidu застерігає, що до офіційного оголошення будь-який додаток Ernie, який є в App Store або інших магазинах, є підробкою.

Baidu

Китайська компанія, що надає веб-сервіси, основним з яких є пошукова система з такою ж назвою - лідер серед китайських пошукових систем. Посідає четверте місце на глобальному ринку пошукових систем. На китайський ринок припадає 98% виручки компанії, спроби вийти на ринки інших країн успіху не мали.

Apple і судові позови

У січні 2022 року в США розпочато судовий розгляд щодо українського фільму Apple-Man. Ініціатором розгляду виступила компанія Apple. Аргументи Apple були викладені на 467 сторінках. Основна претензія компанії до українця полягала в тому, що фільм нібито шкодить іміджу техгіганта через співзвучність назв.

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