Популярна мережа спортивних товарів оголосила, що йде з України

Останні магазини Athletics мають припинити роботу до 31 грудня 2025 року.

У мережі з продажу товарів для спорту та туризму Athletics оголосили про припинення діяльності в Україні. Деталі оприлюднили у пресслужбі Athletics.

"‎Останній роздрібний магазин Athletics припинить роботу 31 грудня 2025 року"‎, - пише пресслужба спортивної мережі.

Причинами припинення роботи магазинів стало поєднання стійкого падіння реальних доходів покупців, подорожчання логістики та військові ризики.

Свою роль зіграла неможливість узгодити економіку офлайн-формату при збереженні поточних орендних ставок і вартості енергії.

Як зазначили в Українській раді торгових центрів, до 31 грудня буде тривати розпродаж товарів мережі, зокрема у ТРЦ "Караван" у Дніпрі, ТЦ "Ярмарок" у Житомирі, у ТЦ "Лахті" в Запоріжжі та у ТРЦ Respublika Park у Києві.

За словами СЕО мережі Людмили Книш, у компанії зберігають права на торговельну марку. Це дозволить у майбутньому, за кращих ринкових умов, здійснити перезапуск або реалізувати ліцензійну модель.

