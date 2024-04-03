Статки турецьких бізнесменів на двох складають 2,3 млрд доларів.

Власники турецької компанії Baykar Defense – Сельчук і Халюк Байрактари – вперше потрапили до списку мільярдерів від Forbes. Так, технічний директор та співвласник компанії Baykar Defence Сельчук Байрактар зайняв 2410 місце зі статками у 1,2 млрд доларів.

Водночас генеральний директор компанії Baykar Defence Халюк Байрактар розмістився на 2545 сходинці, а його статки оцінюються у 1,1 млрд доларів, свідчать дані рейтингу.

Варто зазначити, що Baykar Defense – турецька військова компанія, заснована в 1986 році як підприємство зі збирання автомобільних компонентів, але починаючи з 2000 року акцент було зміщено на виробництво БПЛА, які активно використовуються українською армією.

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Сельчук Байрактар також є зятем президента Турції Реджепа Тайїпа Ердогана.

Турецька компанія Baykar також почала будівництво заводу з виробництва дронів в Україні. Підприємство буде виробляти безпілотники Bayraktar моделі ТВ2 або ТВ3.

Оновлений список Forbes

В оновленому глобальному рейтингу Forbes побільшало мільярдерів. Також цьогоріч учасники списку примножили статки. Що стосується представників України, то загалом у списку залишилось п’ять українських громадян.

Цього року до щорічного рейтингу найбагатших людей світу Forbes увійшли 125 мільярдерів із Росії, і це число стало рекордним. До цього попередній рекорд встановили 2021 року - тоді до рейтингу потрапив 121 мільярдер із Росії.

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