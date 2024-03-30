За даними опитувань, підприємець є одним із найпопулярніших громадських діячів країни.

Турецький підприємець, інженер, технічний директор та співвласник компанії "Baykar Makina" Сельчук Байрактар може стати наступним президентом Туреччини. Про це йдеться у матеріалі The Wall Street Journal.

Видання зазначає, що безпілотники, вироблені компанією Байрактара, допомогли Україні на полі бою. Нині підприємство будує в країні завод з їхнього виробництва. Азербайджан використав їх проти вірменських військ у 2020 році. У Лівії вони допомогли запобігти нападу польового командира, що підтримується Росією.

"У Туреччині безпілотники Байрактара зробили 42-річного аерокосмічного інженера, який здобув освіту в Массачусетському технологічному інституті, народним героєм за те, що він вивів країну на світову арену і, можливо, став її наступним лідером", - пише ЗМІ.

Журналісти підкреслюють, що Байрактар, часто одягнений у льотну куртку та окуляри-авіатори, одружений з однією з дочок чинного президента Туреччини Реджепа Тайіпа Ердогана, і всюди його зустрічають шанувальники. За даними опитувань, Сельчук Байрактар є одним із найпопулярніших громадських діячів країни.

Зазначається, що питання, хто стане наступником Ердогана, стало актуальним після того, як на початку місяця президент заявив, що вибори до місцевих органів влади, які пройдуть у ці вихідні, стануть його останньою передвиборчою кампанією. Ердоган ще може передумати, але уважні спостерігачі за турецькою політикою кажуть, що пошуки наступника вже почалися.

"Я думаю, що ідеальний шторм схиляється у бік Байрактара", - говорить професор стратегії у Військово-морському коледжі США та експерт з турецької політики Бурак Кадерчан.

Як пише видання, Байрактар залишався відносно маловідомим у Туреччині. Але в міру того, як репутація дронів злітала нагору, зростала і його репутація.

"Прихильники Сельчука Байрактара кажуть, що його успіх вказує на більш меритократичне майбутнє, описуючи його в термінах, які зазвичай притаманні таким людям, як Стів Джобс або Ілон Маск. На думку аналітиків, його образ інженера та підприємця є тонким, але важливим відходом від тих аспектів правління Ердогана, які послабили турецькі інститути та централізували владу навколо президента", - резюмують автори статті.

Сельчук Байрактар - цікаві факти

Зять президента Туреччини Ердогана Сельчук Байрактар зробив країну світовим лідером у виробництві смертоносних дронів. Восени 2023 року його компанія продемонструвала нове покоління безпілотних бойових літаків, які будуть літати швидше і далі, несучи при цьому більше озброєння, ніж попередники.

Байрактар стикається з багатьма проблемами у здійсненні своїх найбільших амбіцій. Так, США, Ізраїль та Китай залишаються найбільшими в світі постачальниками дронів.

Також УНІАН повідомляв, що Туреччина видала ліцензії на виробництво Bayraktar TB2 та Akinci в Україні. Як повідомили у компанії, загальний обсяг інвестицій, запланованих на будівництво цих об’єктів, становить понад 95 млн доларів. Завод планується відкрити у 2025 році.

Вас також можуть зацікавити новини: