Всього у списку залишилось п’ять громадян України.

В оновленому глобальному рейтингу Forbes побільшало мільярдерів – 2781, що на 141 більше, ніж у 2023-му та на 26 більше рекорду від 2021 року. Також цьогоріч учасники списку примножили статки. Так, загальна сума сягнула $14,2 трлн, що на $2 трлн більше, ніж у 2023 році, і на $1,1 трлн більше попереднього рекорду 2021 року.

Найбагатшим у світі є французький бізнесмен Бернар Арно та його родина. Статки власника світового лідера індустрії моди LVMH оцінюються у $195 млрд, пише Forbes.

Що стосується представників України, то загалом у списку залишилось п’ять українських громадян. Так, з глобального рейтингу вибув Ігор Коломойський, який роком раніше займав 2540 місце із $1 млрд.

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П’ятірка українців у глобальному рейтингу мільярдерів:

власник ДТЕК та співвласник "Метінвест" Рінат Ахметов – посів 785 місце зі статками $4 млрд (на $1,7 млрд менше, ніж у рейтингу 2023 року);

Власник групи Interpipe Віктор Пінчук – посів 1623 місце, за рік сатки скоротилися на $100 млн, до $2 млрд;

власник Smart Holding Вадим Новинський – 2410 місце з $1,2 млрд (-$200 млн);

акціонер Ferrexpo Костянтина Жеваго – 2410 місце, статки становлять $1,2 млрд, або на $100 млн менше, ніж у 2023-му;

бізнесмен Геннадій Боголюбов – займає 2692 місце, статки скоротилися на $100 млн, до $1 млрд.

Найбагатші люди світу

З 2020 року статки п'яти найбагатших людей у світі зросли на 114% – з 405 млрд доларів до 869 млрд доларів. Водночас п'ять мільярдів людей стали біднішими за вказаний період.

У 2024 році до щорічного рейтингу найбагатших людей світу Forbes увійшли 125 мільярдерів із Росії, і це число стало рекордним. До цього попередній рекорд встановили 2021 року – тоді до рейтингу потрапив 121 мільярдер із Росії. Найбагатшим із росіян Forbes назвав власника "Лукойлу" Вагіта Алекперова зі статками 28,6 мільярда доларів.

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