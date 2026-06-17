Чи зарахують роботу за кордоном до стажу в Україні: у ПФУ дали відповідь

Це залежать від угоди, яку Україна підписала з конкретною країною, де працює українець.

Громадянам України, які працюють за кордоном, це може бути зараховано до трудового стажу в нашій державі за певних умов.

Про це заявила заступниця голови правління Пенсійного фонду України (ПФУ) Тетяна Король, пише РБК-Україна. За її словами, умови залежать від угоди, яку Україна підписала з конкретною країною, де працює громадянин, і є два пропорційний і територіальний підходи.

Що стосується пропорційного принципу, то Король пояснила, що в такому випадку країна виплачує частину пенсії саме за той період, який людина відпрацювала на її території. Якщо стажу не вистачає для виходу на пенсію, враховують період роботи в іншій країні - учасниці угоди.

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Територіальний принцип передбачає, що пенсію призначає та держава, де людина фактично проживає. Тоді враховують весь стаж, набутий у будь-якій з договірних країн, а також роботу за часів СРСР.

Заступниця голови правління ПФУ нагадала, що Україна має дев'ять двосторонніх угод, побудованих саме на пропорційному принципі. Мова йде про Іспанію, Латвію, Словаччину, Литву, Чехію, Болгарію, Португалію, Естонію, Польщу.

Тож, як пояснила Король, наші громадян, які законно працювали в одній із цих держав, можуть зарахувати цей період до стажу, що дає право на пенсію в Україні. А після досягнення пенсійного віку, встановленого в тій країні, людина додатково отримає там окрему виплату - за роки, відпрацьовані саме на її території.

Водночас, за територіальним принципом угоди підписані з Азербайджаном, Грузією, Молдовою.

Українці за кордоном: останні новини

Як повідомляв УНІАН, у Польщі наразі працює близько 30 тисяч громадян Колумбії та Філіппін. Тому все частіше виникають питання, чи працівники з цих країн назавжди займуть місця українців, які після початку війни почали переїжджати до країн Західної Європи, що пропонують легший доступ до працевлаштування та вищу заробітну плату.

Президент Worksol Group Міхал Солецький вважає, що процес заміщення працівників з України вже розпочався. За його словами, польський ринок праці швидко заповнив кадрові прогалини людьми, які приїжджають з Азії та Південної Америки.

Попри те, що у Польщі серед іноземних працівників, найбільшу групу становлять українці, їхня перевага на ринку праці систематично зменшується.

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