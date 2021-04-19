Головою Державної аудиторської служби залишився Геннадій Пліс.

Кабінет міністрів на сьогоднішньому позачерговому засіданні призначив головою Державної аудиторської служби строком на п'ять років Геннадія Пліса, який очолював службу вже рік.

Відповідне розпорядження Кабміну опубліковано на Урядовому порталі.

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"Призначити Пліса Геннадія Володимировича головою Державної аудиторської служби України з дати початку фактичного виконання ним посадових обов'язків строком на п'ять років з оплатою праці відповідно до законодавства", - сказано в розпорядженні.

Що цьому передувало

Уряд призначив головою Державної аудиторської служби Геннадія Пліса 29 квітня 2020 року. На самому початку пандемії призначення вищих чиновників проводилися строком до моменту закінчення карантину.

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Автор: Дмитро Шварц