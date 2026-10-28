Гарячий метал: ціни на мідь підібралися до пікових позначок

Цього року мідь подорожчала приблизно на 16% на тлі обмеженої пропозиції.

Мідь торгується поблизу найвищого рівня за два тижні, оскільки трейдери готуються до рішення Федеральної резервної системи США щодо процентних ставок. Про це повідомляє Bloomberg.

У вівторок ціни зросли більш ніж на 1% на тлі загального подорожчання металів, спричиненого відновленням оптимізму щодо штучного інтелекту, а також ознаками посилення тиску на пропозицію.

Сьогодні ціни на мідь дещо скоригувалися. О 07:25 за київським часом ціна міді на Лондонській біржі металів знизилася на 0,2% – до 14 447,50 долара за тонну. Ціни на інші метали змінювалися різноспрямовано: алюміній подорожчав на 0,4%, тоді як ціни на цинк і нікель майже не змінилися.

Відео дня

Загалом цього року мідь подорожчала приблизно на 16% через обмежену пропозицію. Це сталося на тлі масового постачання металу до США в очікуванні нових імпортних мит. У середу один із ключових спредів на Лондонській біржі металів різко зріс, що свідчить про посилення короткострокових проблем із постачанням.

"З наближенням кінця року тарифна політика США щодо рафінованої міді може спричинити значну волатильність ринку, а остаточне запровадження цих заходів, імовірно, визначатиме подальшу динаміку цін", – зазначили у китайській брокерській компанії Chaos Ternary Futures Co.

На засіданні Федеральної резервної системи США, яке проходитиме у середу, основну увагу буде приділено заявам американського центробанку щодо перспектив економіки та інфляції.

Очікується, що цього разу посадовці залишать процентні ставки без змін, однак ринки вже враховують імовірність їх підвищення в грудні. Вищі витрати на запозичення можуть стримувати зростання цін на метали.

Ціни на мідь – інші новини

На початку тижня мідь продовжила дешевшати після падіння минулого тижня на тлі посилення тиску на акції компаній, пов’язаних зі ШІ.

Зниження було пов’язане з побоюваннями інвесторів щодо надмірних витрат на інфраструктуру штучного інтелекту. Справа в тому, що мідь широко використовують у будівництві центрів обробки даних та розвитку енергетичної інфраструктури, необхідної для роботи систем ШІ.

Як раніше зазначав експерт китайської компанії Guoyuan Futures Фань Жуй, розпродаж акцій чинить значний тиск на всі ринки металів – від міді до золота.

Вас також можуть зацікавити новини: