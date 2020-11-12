На думку експерта, доходи від сегмента ТВЕНів до держбюджету залишаться на сьогоднішньому рівні.

У рамках закону № 466 з 1 січня 2021 р. в 4 рази підвищуються акцизи на тютюнові вироби для електронного нагрівання (т. зв. ТВЕНи — наприклад, IQOS, Glo).

"Після підвищення акцизів на ТВЕНи, одна їх пачка буде коштувати близько 80 грн. Тому понад 60% споживачів, які зараз користуються ТВЕНами, не зможуть собі їх дозволити. Відповідно, вони будуть шукати альтернативу (звичайні або електронні сигарети), або ж на контрабанду", - пояснює експерт економічних програм UIF Данило Монін у коментарі “Рубрика”.

Монін зазначив, що вже зараз відчутна контрабанда звичайних сигарет. А з підвищенням акцизу на цю групу тютюнових виробів, посилиться і контрабанда ТВЕНів.

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"Україна взяла на себе зобов'язання підвищувати акцизи на 20%. Але по факту, у 2018 році їх підвищили на 29%, у 2019 — на 30%. Навіть цього року, який кризовий, теж були підвищені акцизи на 20% на всі сигарети", — розповідає він.

Експерт наголосив, що така політика призводить до того, що легальний ринок сигарет падає.

"Минулого року він впав мало не на 20% виробництва сигарет. Уряд, фактично, не отримує додаткових доходів від такого підвищення. Хоча, варто відзначити, що у 2020 році ситуація покращилася. Доходи за акцизами зараз вищі, ніж рік тому. А у 2019 році ми були на рівні 2018 року.

Що стосується ТВЕНів, то це єдиний зростаючий ринок. По-перше, тому що зараз це новий тренд. А по-друге, політика, і українська, і європейських країн, у цьому напрямку була пов'язана з меншою кількістю акцизів, оскільки це нова продукція. Виробникам було вигідно виготовляти ТВЕНи, та й споживачам теж був вигідний такий продукт, адже акциз на нього нижче, ніж на інші тютюнові вироби", - пояснює Монін.

За європейськими нормами акциз до ціни пачки сигарет повинен становити 60%. Щодо ТВЕН таких вимог немає. Сам підхід вирівнювання ставок на сигарети й ТВЕН суперечить актуальній європейській практиці. Згідно із законом № 466, ставка буде нараховуватися не за кілограм, а за пачку.

"Якщо по Європі середня акцизна ставка ТВЕНи на 69% нижча, ніж на звичайні сигарети, то у нас вона була на 72% нижча. І, відповідно, раніше ми були в рамках політики ЄС. Але з 2021 року ставка на ТВЕНи будуть навіть вищі, ніж на звичайні сигарети, на 33%. Тобто ТВЕНи стануть не просто дорожчі від звичайних, але і стануть дорожчими за ціни виробників з Білорусі, Росії", - описує ризики експерт.

На думку експерта, доходи від сегмента ТВЕНів до держбюджету залишаться на сьогоднішньому рівні.

"Коли планують доходи до держбюджету, то не поділяють, від яких конкретно сигарет йтиме дохід до бюджету. Вони закладають якусь загальну суму. Хоча на 2021 рік, з точки зору доходів, Мінфін не надто розраховує на акцизи.

Однак, з точки зору даного сегмента, на мій погляд, дохід зменшиться. Оскільки люди будуть переходити на замінники або купувати контрабанду. Якщо 60% споживачів не зможуть собі цього дозволити, то цей сегмент скоротиться на цей відсоток", - пояснює Монін.

"Є кілька варіантів вирішення питання з підвищенням акцизів. Ми, як інститут майбутнього, провели дослідження цієї теми. І дійшли висновку, що можна підвищувати акцизи приблизно на 35% на рік протягом наступних 5 років. Тоді ціна на ТВЕНи за підсумками 5-річного підвищення буде приблизно на 50% нижчою, ніж на звичайні сигарети. Які також будуть підвищуватися в ціні на 20% за планом, узгодженим з ЄС. Щодо виведення сигаретних акцизів на рівень 90 євро за 1000 сигарет", - ділиться експерт результатом дослідження.

При цьому він зазначає, що, швидше за все, уряду доведеться просити ЄС відстрочити виконання поставлених завдань. За планом Україні необхідно підвищити акциз до стандартів ЄС. Однак низький рівень життя, девальвація гривні, загальна економічна криза дуже гальмує цей процес.

“У таких умовах 35% підвищення акцизу — це більш-менш адекватне рішення, яке дозволить утримувати сегмент поточних споживачів ТВЕНів. Однак Мінекономіки пропонує підвищення на 50-70%", - пояснює Монін.

І наголошує, що найкращим рішенням стане плавне підвищення акцизів, яке не створить проблем загальному розвитку економіки.

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Автор: УНІАН