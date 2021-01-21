Аналітики платформи управління проектами для команд Asana назвали головні перешкоди для продуктивної віддаленої роботи.
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Про це повідомляє портал Asana.
Експерти з'ясували, що у зв'язку з переходом на віддалену роботу співробітники компаній стали витрачати на 60 відсотків більше часу на пошук інформації, наради та координацію процесів, а не безпосередньо на саму роботу. На їхню думку, продуктивності заважають три речі: великий обсяг завдань, безліч електронних листів і повідомлень, а також зустрічей і дзвінків.
В опитуванні взяли участь 13 тисяч працівників компаній різного рівня з Австралії, Франції, Німеччини, Японії, Сінгапуру, Великобританії та США.
Дослідження також показало, що більшість (87 відсотків) співробітників стали працювати допізна і затримуватися. Для порівняння, якщо у 2019 році вони були на роботі 242 години, то у 2020-му - 455 годин.
З'ясувалося, що в міру збільшення робочого дня багатьом співробітникам стало складно перемикатися від роботи на домашні справи, сім з десяти опитаних зізналися, що хоча б раз за минулий рік відчували емоційне вигорання.
Це не єдині психологічні проблеми тих, хто працює з дому.
Майже дві третини (62 відсотки) опитаних у 2020 році зазнали "синдрому самозванця", найчастіше з цим стикалися ті, у кого є діти.
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