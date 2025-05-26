Апарат може доставляти вантажі масою до шести кілограмів на висоту приблизно 100 км.

Міжнародна компанія Dawn Aerospace оголосила про початок прийому замовлень на багаторазовий безпілотний космоліт, який може виводити невеликі вантажі на висоту приблизно 100 км. Перші поставки заплановані на 2027 рік. Про це повідомляє SpaceNews.

Dawn Aerospace використовує модель комерційної авіації замість традиційного підходу до запусків – замість того, щоб надавати послуги запуску, вона продає сам літальний апарат замовникам, які самостійно його експлуатуватимуть.

Як кажуть у компанії, це розширить потенційний ринок у порівнянні з традиційною моделлю.

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"‎Багато хто хотів би мати таку можливість і готовий за неї платити, але просто не має до неї доступу"‎, – заявив генеральний директор Dawn Aerospace Стефан Павелл.

Апарат може доставляти вантажі масою до шести кілограмів на висоту приблизно 100 км. Зазначимо, що саме на цій висоті проходить так звана лінія Кармана, яку умовно взято за межу між атмосферою Землі й космосом.

Повністю заправлений космоліт важить 450 кг і може злітати з злітної смуги довжиною 1000 метрів. Згідно з оцінками Dawn Aerospace, базова вартість одного польоту Aurora може становити 100 тис доларів США. Очікується, що апарат зможе здійснювати до 100 польотів на рік і має проектний ресурс 1000 польотів.

Зазначимо, що Dawn Aerospace вже кілька років тестує різні версії космольота. У 2024 році Aurora Mark 2 вперше досягла надзвукової швидкості.

Нові ракети-носії – останні новини

Раніше стало відомо, що в цьому році може полетіти ракета, яка теоретично здатна покласти кінець космічній "монополії" SpaceX. Мова йде про носій Neutron, який розробляє компанія Rocket Lab.

На сьогодні вона вже протестувала обтічник ракети-носія та придбала баржу, яку планують використовувати у якості посадкової платформи.

А нещодавно УНІАН повідомив про новий рекорд багаторазового використання першого ступеня ракета Falcon 9 від компанії Маска. За словами фахівців, завдяки повторному використанню ступеня досягається суттєва економія коштів.

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