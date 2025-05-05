Дачі в Україні суттєво подорожчали: в якому регіоні заміські будинки найдешевші

Найдорожче придбати дачу у Київській області.

Ситуація на ринку продажу дач різниться залежно від регіону: у західних областях кількість оголошень про продаж зросла з 2024 року, у східних — очікувано впала. Спільна тенденція для всіх регіонів — зменшення попиту та суттєве зростання цін на початку 2025 року. Про це йдеться в переданому УНІАН огляді "OLX Нерухомість".

Зокрема, у центральних областях України спостерігається зростання цін та зменшення попиту. Найдорожче придбати дачу у Київській області: медіанна вартість становить 4,5 млн грн (на 10% більше, ніж у квітні 2024 року). У інших областях регіону ціни нижчі. Однак з квітня 2024 до квітня 2025 року вони суттєво зросли. Найбільш помітно у:

- Вінницькій області : +51%, до 2,6 млн грн;

Відео дня

- Житомирській області: +37%, до 1 млн грн;

- Черкаській області: +27%, до 706 тис. грн.

Найменше платити за купівлю дачі доведеться у Чернігівській області, медіанна вартість — 373 тис. грн (+6% з квітня 2024 року).

Пропозиція значно зросла лише на Вінниччині (+31% з квітня 2024 року), в інших центральних областях цей показник не перевищує +8%.

На Заході України фіксується стабільний попит та високі ціни. Помітне підвищення медіанних цін на дачі відбулось у всіх західних областях, зокрема:

- Волинській: +63%, до 2,1 млн грн;

- Чернівецькій: +41%, до 2,7 млн грн;

- Тернопільській: +38%, до 1,8 млн грн;

- Львівській: +29%, до 3,6 млн грн

У Закарпатській області медіанна вартість дачі зросла на 26% до 4,3 млн грн, що є найвищим показником у західних областях та практично дорівнює ціні на Київщині.

Також на Закарпатті збільшилась кількість оголошень про продаж дач на початку 2025 року: +24%. У інших областях показники значно менші: Львівщина +6%, Волинь +5%, Тернопільщина -3%.

Попит на купівлю дачі на заході України у квітні 2025 лишився орієнтовно на рівні квітня 2024 року.

Південь та Схід

Що стосується півдня і південного сходу України, медіанні ціни на дачі незначно змінились у порівнянні з квітнем 2024 року:

- Одеська область: +8%, до 3,1 млн грн;

- Дніпропетровська область: -2%, до 1 млн грн;

- Запорізька область: -3%, до 882 тис. грн;

- Миколаївська область: +7%, до 830 тис. грн.

Аналітики "OLX Нерухомість" вказують на зменшення пропозиції щодо продажу дач у порівнянні з квітнем 2024 року. Зокрема кількість оголошень зменшилась на 11% в Одеській області, на 14% в Запорізькій, на 10% у Дніпропетровській та на 2% у Миколаївській.

"Попит змінився нерівномірно. На півдні він зріс (Одеська +25%, Миколаївська +1%), а на південному сході зменшився (Запорізька -11%, Дніпропетровська -10%)", - йдеться в огляді.

На сході України медіанна вартість дачі зросла. До прикладу, +10% у Харківській області (до 1,2 млн грн) та +17% у Сумській (до 584 тис. грн).

Натомість кількість оголошень про продаж дач у квітні 2025 зменшилась. Найбільш помітно на Сумщині (-18%). На Харківщині зміни несуттєві (-3%).

Попит на купівлю дач збільшився лише у Харківській області (+27%), а у Сумській він очікувано зменшився (-18%).

Нерухомість в Україні

Як писав УНІАН, вартість оренди однокімнатних квартир у багатьох містах України знизилася. За даними Lun.ua, найсильніше оренда впала в Полтаві - на 31%, до середніх 9000 гривень. Крім того, подешевшали квартири в Ужгороді - на 10%, а у Львові - на 9%.

В OLX Нерухомість підрахували, скільки грошей українці витрачають на довготривалу оренду однокімнатної квартири в різних регіонах України. Так, найдорожче орендувати житло в Ужгороді, Львові та Києві. У жителів Ужгорода 75% доходу йде на оренду. Найнижче співвідношення вартості оренди до зарплати спостерігається у Херсоні: щоб винаймати однокімнатну квартиру, доведеться віддавати 15% від середньої зарплати.

Вас також можуть зацікавити новини: