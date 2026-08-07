Ринок 'лихоманить': квадратні метри в новобудовах дорожчають, попри падіння попиту

За місяць найбільше здорожчало житло в Миколаївській області.

У липні ціни на житло в новобудовах зростали, тоді як попит на нього скорочувався, повідомляє DIM.RIA.

Зазначається, що квадратний метр у новобудовах дорожчав у більшості областей. Найбільший приріст середньої вартості за місяць зафіксували в Миколаївській (+15,5%), Полтавській (+6,1%) та Хмельницькій (+4,1%) областях. Водночас у Кіровоградській (-3,9%) і Черкаській (-2,5%) областях середня ціна квадратного метра, навпаки, знизилася.

Київ і надалі залишається найдорожчим містом України за вартістю житла. У липні середня ціна квадратного метра в новобудовах столиці сягнула 1476 доларів, що на 7% більше, ніж у червні.

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Найвищі ціни традиційно зафіксовані в Печерському районі, де квадратний метр у середньому коштує 2683 долари. Найдоступніші новобудови розташовані в Деснянському районі – там середня вартість становить 880 доларів.

Зазначимо, що попит на житло в новобудовах у липні продовжив скорочуватися майже по всій Україні. Найвідчутніше зниження інтересу покупців зафіксували в Запорізькій області (-38%), Києві (-21%), а також у Харківській (-22%), Житомирській (-22%) та Дніпропетровській (-20%) областях.

Ринок вторинного житла

У липні ціни на вторинному ринку житла змінювалися нерівномірно. Найбільше середня вартість однокімнатних квартир зросла в Одеській області – на 5%. Найвідчутніше здешевлення зафіксували в Чернігівській (-6%) та Кіровоградській (-5%) областях.

Найдорожчим ринок залишається у Києві – середня ціна однокімнатної квартири в столиці сягнула 89,5 тис. доларів. Найдорожчим районом столиці залишається Печерський, де середня вартість однокімнатної квартири становить 180 тис. доларів. Найдоступніше житло пропонують у Деснянському районі – там така квартира в середньому коштує 49 тис. доларів.

Серед областей найдоступніше вторинне житло традиційно пропонували в Херсонській, де середня вартість однокімнатної квартири у липні становила 17 тис. доларів.

Пропозиція вторинного житла в більшості регіонів України зросла. Найбільше зростання відбулось у столиці – на 47%, а також у Кіровоградській (+18%), Київській (+12%), Рівненській та Сумській (+10%) областях.

Інтерес покупців до вторинного житла також зріс у більшості регіонів. Найбільший приріст попиту зафіксували в Сумській області (+18%), Кіровоградській (+17%), Полтавській (+15%) та Одеській (+13%). Найбільше зниження попиту на вторинне житло зафіксували у Херсонській області – на 16%.

Житло в Україні – останні новини

Ринок оренди житла в Україні у липні 2026 року продовжив дорожчати на тлі високого попиту та дефіциту пропозицій. Київ утримав позицію міста з найвищою вартістю оренди квартир. Середня вартість оренди однокімнатної квартири у столиці зросла до 30 тисяч гривень (на 11% більше, ніж у червні).

Повідомлялося також, що у всіх містах, які традиційно користуються популярністю серед першокурсників, вартість оренди житла суттєво зросла порівняно з минулим роком. За даними OLX Нерухомість, найвищі ціни на оренду, як і раніше, залишаються у найбільших економічних центрах країни. Водночас через наближеність до лінії фронту у Сумах та Харкові орендувати однокімнатну квартиру можна відносно недорого.

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