Вантажівки з меблями тижнями стояли в черзі на кордоні.

За підсумками січня-листопада 2023 року український експорт меблів (група товарів 94) оцінюється в $730 млн. Це на 3,2% менше за аналогічний показник 2022 року, повідомила агентству "Інтерфакс-Україна" член правління Української асоціації меблевиків (УАМ) і координаторка розвитку меблевих кластерів Оксана Донська.

"Основною причиною падіння є блокування польсько-українського кордону. Вантажівки з меблями тижнями стояли в черзі на кордоні в листопаді 2023 року, і невелика частка була доставлена автомобілями з вантажопідйомністю до трьох тонн", – зазначила експерт.

За її словами, очікується, що відкладений попит листопада та зняття блокування кордонів із Польщею дасть змогу відвантажити замовлення та досягти рівня експорту за 2023 рік у $810 млн, а також значно збільшити обсяг експорту вже наступного року.

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За 11 місяців 2023 року питома вага експорту меблів у загальному обсязі експорту товарів з України становила 2,2%.

У період 2009-2021 років експорт українських меблів щорічно зростав у середньому на 13,5% з $0,2 млрд. У 2021 році він сягнув рекордних $1,1 млрд. За підсумками 2022-го українським виробникам меблів вдалося втримати експорт на рівні $0,8 млрд, з яких більше 91% припадало на країни ЄС.

У поточному році змінилася структура експорту. Частка поставок до Польщі скоротилася з 35,1% ($264,6 млн), до 29,5% ($215,2 млн). Водночас значно зріс обсяг експорту в Німеччину на 17%, зі $129,3 млн до $151,3 млн.

Блокада українського кордону

Польські перевізники почали акції протесту на українсько-польському кордоні ще на початку листопада. 12 грудня головний вантажний пункт пропуску на українсько-польському кордоні "Ягодин-Дорогуськ" був остаточно розблокований.

Однак через декілька днів польські перевізники анонсували нову акцію протесту на КПП "Дорогуськ-Ягодин". На 17 грудня черга на кордоні нараховувала понад 2 тисячі українських вантажівок. При цьому пропускна здатність переходу в Дорогуську становить приблизно 650 вантажівок на добу.

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