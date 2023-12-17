Зараз черга на КПП "Дорогуськ-Ягодин" нараховує понад 2 тисячі українських вантажівок.

У понеділок, 18 грудня, польські перевізники розпочнуть нову акцію протесту на КПП "Дорогуськ-Ягодин". Про це повідомляє RMF24. Зазначається, що блокування кордону розпочнеться о 14:00 за місцевим часом.

Як відомо, зараз черга нараховує понад 2 тисячі українських вантажівок. При цьому пропускна здатність переходу в Дорогуську становить приблизно 650 вантажівок на добу.

"Тому неважко підрахувати, що в черзі опиниться приблизно вдвічі більше водіїв, ніж під час попереднього протесту", - пише видання.

Перевізники повідомили, що протест може тривати навіть до 8 березня. Українські водії обурені цією ситуацією. Пропонують випустити з Польщі, а потім не пускати.

"Польські водії в ідентичній ситуації по інший бік кордону. Крім того, їх виганяють із системи електронної черги. Вони залишаються там кілька днів. Скасування цієї електронної черги є однією з вимог польських перевізників", - нагадує ЗМІ.

Блокування українсько-польского кордону

6 листопада польські перевізники влаштували страйк на кордоні з Україною. Вони перекрили рух на всіх трьох напрямках шляхах, які ведуть до кордону.

Днями стало відомо, що польські перевізники готуються заблокувати найбільший пункт пропуску. Так, польський суд скасував рішення очільника місцевого управління міста Дорогуськ Войцеха Сави, що дозволяло розпустити акцію протесту перевізників.

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