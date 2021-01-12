Маск посів перше місце списку Forbes 8 січня.

Глава компаній SpaceX і Tesla Ілон Маск повернувся на друге місце в рейтингу найбагатших людей планети за версією Forbes.

На першому місці знову опинився засновник Amazon Джефф Безос. За даними Forbes Real-Time, статок Ілона Маска оцінюється в $176,2 млрд, за день він зменшився на $13,5 млрд (7,1%).

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Статок Джеффа Безоса оцінюється в $182,1 млрд, він скоротився на $3,6 млрд, або 1,96%.

При цьому, за версією Bloomberg Billionaires Index, Маск залишається лідером списку найбагатших людей планети. Його статок оцінюється в $194 млрд (зниження за день на $15,6 млрд), а статки Безоса - в $183 млрд (зниження на $3,65 млрд).

Як змінювалася позиція Tesla в рейтингу

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Автор: УНІАН