Глава компаній SpaceX і Tesla Ілон Маск повернувся на друге місце в рейтингу найбагатших людей планети за версією Forbes.
На першому місці знову опинився засновник Amazon Джефф Безос. За даними Forbes Real-Time, статок Ілона Маска оцінюється в $176,2 млрд, за день він зменшився на $13,5 млрд (7,1%).
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Статок Джеффа Безоса оцінюється в $182,1 млрд, він скоротився на $3,6 млрд, або 1,96%.
При цьому, за версією Bloomberg Billionaires Index, Маск залишається лідером списку найбагатших людей планети. Його статок оцінюється в $194 млрд (зниження за день на $15,6 млрд), а статки Безоса - в $183 млрд (зниження на $3,65 млрд).
Як змінювалася позиція Tesla в рейтингу
- Станом на 1 липня 2020 року, Tesla стала найдорожчою автомобільною компанією світу.
- У липні 2020 року Маск зайняв сьоме місце в рейтингу найбагатших людей планети. За версією Bloomberg, Маск обійшов у рейтингу інвестора Уоррена Баффета.
- 21 липня 2020 року Маск вперше увійшов до п'ятірки найбагатших людей планети.
- 18 серпня 2020 року Ілон Маск увійшов до четвірки найбагатших людей світу.
- 9 вересня 2020 року через обвал акцій Ілон Маск за один день втратив $16,3 мільярда.
- 17 листопада 2020 року на тлі включення Tesla в S&P 500 акції компанії стрімко пішли вгору.
- Станом на 22 грудня 2020 року акції Tesla подешевшали після включення в індекс S&P 500.
- 8 січня 2021 року Маск зайняв першу сходинку в списку Forbes.
- Станом на 10 січня 2021 року стан Ілона Маска перевищило 200 мільярдів доларів.
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